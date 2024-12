VW-Tarifrunde: Weiter keine Einigung

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt war am Montag die Unsicherheit der Anleger zu spüren. Beim deutschen Leitindex DAX setzte sich der Rekordkurs nur zeitweise fort. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenstart mit leichten Verlusten. In Asien prägten am Montag unterschiedliche Vorzeichen das Bild.