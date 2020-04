VW stellt nach Ostern Pläne für Produktionsstart vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Beschaffungsvorstand im Volkswagen-Konzern, Stefan Sommer, hat angekündigt, dass der Wolfsburger Automobilkonzern in den Tagen nach Ostern seine Pläne für das Hochfahren der Produktion vorstellen wird. "Die Planung für den Wiederanlauf wird ausgearbeitet", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Alles hänge aber stark an den Vorgaben der Politik "und wann sie plant, das öffentliche Leben wieder hochlaufen zu lassen". Volkswagen selbst werde aber "schon bald mit einer klaren Vorstellung kommen, wann die Werke wieder hochgefahren werden, wie die Lieferketten wieder anlaufen." Dazu müssten zunächst die Lieferketten wieder aufgebaut werden. Zudem müsse es auch wieder Nachfrage geben.

Für einen Neustart in Deutschland und Europa reicht es nach Ansicht des Volkswagen-Managers nicht aus, allein die Autohäuser und die Zulassungsstellen wieder zu öffnen. "Es braucht Investitionen in die Industrie, und es braucht Investitionen in das Konsumverhalten", sagte er. Das werde sogar noch dringender notwendig sein als nach der internationalen Finanzkrise 2009.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2020 11:06 ET (15:06 GMT)