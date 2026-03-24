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24.03.2026 18:53:39

VW spricht mit israelischer Rüstungsfirma über Werk Osnabrück - Zeitung

Volkswagen
8.55 EUR -0.58%
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DOW JONES--Volkswagen verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme. Wenn der Plan durchgeht, könnten in dem Werk Teile für das Abwehrsystem Iron Dome produziert werden, wie die Financial Times berichtet. Darunter wären auch die schweren Lkw, die die Raketen des Systems tragen, sowie Abschussvorrichtungen und Generatoren.

Die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben aktiv, wie die Zeitung weiter berichtet. Die Produktion könnte innerhalb von zwölf bis 18 Monaten starten, wenn die Mitarbeiter zustimmen. Volkswagen reagierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 13:54 ET (17:54 GMT)

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Inside Trading & Investment

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10:11 Künstliche Intelligenz (KI) bereitet Privatmärkten Kopfschmerzen
09:08 SG-Marktüberblick: 24.03.2026
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Tagesumkehr zum Wochenstart
19.03.26 US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
Short 13’749.82 8.79 SN2BBU
SMI-Kurs: 12’515.94 24.03.2026 17:31:17
Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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