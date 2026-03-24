Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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24.03.2026 18:53:39
VW spricht mit israelischer Rüstungsfirma über Werk Osnabrück - Zeitung
DOW JONES--Volkswagen verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme. Wenn der Plan durchgeht, könnten in dem Werk Teile für das Abwehrsystem Iron Dome produziert werden, wie die Financial Times berichtet. Darunter wären auch die schweren Lkw, die die Raketen des Systems tragen, sowie Abschussvorrichtungen und Generatoren.
Die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben aktiv, wie die Zeitung weiter berichtet. Die Produktion könnte innerhalb von zwölf bis 18 Monaten starten, wenn die Mitarbeiter zustimmen. Volkswagen reagierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 13:54 ET (17:54 GMT)
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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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