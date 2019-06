VW sieht bei Aufarbeitung des Diesel-Skandals kurzfristig kein Ende in Sicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen sieht bei der internen Bewältigung des Diesel-Skandals kein Ende in Sicht. "Die Aufarbeitung des Skandals und der angestrebte Wandel der Unternehmenskultur werden noch lange Zeit in Anspruch nehmen", sagte die für den Bereich "Integrität und Recht" zuständige Konzernvorständin Hiltrud Werner der Augsburger Allgemeinen. "Persönlich denke ich da eher in Zeiträumen von sechs bis acht Jahren."

Werner verglich die Situation des Konzerns mit einem Patienten: "Ich sehe uns als Volkswagen, was den Diesel-Skandal betrifft, nach einem Herzinfarkt immer noch in einer kritischen Lage", sagte sie der Zeitung. "Wir bei VW sind nach wie vor auf der Intensivstation", betonte sie. Es sei dabei nicht gesagt, dass der Konzern einen zweiten ähnlichen Skandal überleben werde.

Für Volkswagen sei es dabei nach wie vor eine grosse Herausforderung, mit der juristischen Aufarbeitung des Skandals zurechtzukommen und parallel das Geschäft vorantreiben. Insbesondere müsse sich die Firmenkultur wandeln: "In Befragungen haben uns Mitarbeiter beispielsweise erzählt, dass sie dachten, sie dürften die Anweisungen ihrer Vorgesetzten nicht infrage stellen", sagte sie.

