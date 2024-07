VW senkt wegen Milliardenbelastung Prognose - Audi-Werk in Brüssel vor dem Aus

WOLFSBURG (awp international) - Der volkswagen-aktie" target="_blank" rel="noopener">Volkswagen -Konzern senkt wegen milliardenschwerer Belastungen unter anderem bei seiner Premiumtochter Audi die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Statt 7,0 bis 7,5 Prozent vom Umsatz dürften nun nur noch 6,5 bis 7,0 Prozent vom Umsatz als operatives Ergebnis hängenbleiben, teilte der Dax -Konzern überraschend am Dienstagabend in Wolfsburg mit. Den Konzern träfen Belastungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro, darunter Rückstellungen für den Personalabbau bei der Kernmarke VW Pkw in Höhe von 0,9 Milliarden Euro.

Daneben steht das Audi-Werk in Brüssel wegen der schwachen Nachfrage nach der dort gebauten Q8-e-tron-Modellfamilie auf der Kippe. Dort will Audi einen Informations- und Konsultationsprozess einleiten, in dem sozialverträgliche Lösungen mit den Sozialpartnern gesucht würden. Unter anderem sei die Einstellung des Betriebs am Standort möglich. Die Volkswagen-Aktie verlor nachbörslich auf der Plattform Tradegate knapp zwei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss./men/he