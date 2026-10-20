Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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20.10.2026 18:04:00
VW ruft weltweit Tausende E-Autos zurück - fehlerhafte Batterien
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|13.10.26
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|Deutsche Bank AG
|14.10.26
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|RBC Capital Markets
|14.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
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|UBS AG
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|09.10.26
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|23.09.26
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|22.09.26
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|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.