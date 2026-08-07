Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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07.08.2026 09:56:00
VW: Porsche SE will Umbau von Volkswagen beschleunigen
Volkswagen dauern dem Porsche-Clan zu lange. Die Familie fordert die Aufgabe von »Denkverboten«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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07.08.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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07.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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07.08.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
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07.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)