BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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11.08.2026 07:07:00
VW, Mercedes, BMW und weitere Autohersteller verdienen im Schnitt deutlich weniger je Auto
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