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13.09.2026 05:40:00

VW meldet mehr als 30.000 Bestellungen für E-Polo

Volkswagen
76.26 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen
Der ID. Polo ist einer der VW-Hoffnungsträger. Zusammen mit drei anderen Modellen soll er das Segment erschwinglicher E-Autos erobern. Für den kriselnden Konzern geht es um viel – zum Verkaufstart gibt es längere Lieferzeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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