Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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13.09.2026 05:40:00
VW meldet mehr als 30.000 Bestellungen für E-Polo
VolkswagenDer ID. Polo ist einer der VW-Hoffnungsträger. Zusammen mit drei anderen Modellen soll er das Segment erschwinglicher E-Autos erobern. Für den kriselnden Konzern geht es um viel – zum Verkaufstart gibt es längere Lieferzeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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