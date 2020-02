VW-Lkw-Tochter Traton strebt Squeeze-out bei MAN an

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagens Lkw-Tochter Traton will ihre Marke MAN vollständig übernehmen. Der Vorstand der Traton SE übermittelte dem Vorstand der MAN SE am Freitag den Vorschlag zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Verschmelzungsvertrag sowie das förmliche Verlangen, das Verfahren zur Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs einzuleiten. Traton hält derzeit 94,36 Prozent an MAN. Die Höhe der angemessenen Barabfindung für die Minderheitsaktionäre steht noch nicht fest.

Seit der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Traton und MAN mit Wirkung zum 1. Januar 2019 beendet worden sei, bestehe ein faktisches Konzernverhältnis. Entfalle MAN SE als Zwischenholding, könne Traton die Gesamtkonzernstruktur effizienter gestalten und Entscheidungen schneller umsetzen. Zudem könne der Verwaltungsaufwand verringert werden, teilte das Unternehmen mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2020 14:48 ET (19:48 GMT)