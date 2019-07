VW-Konzern setzt im Juni mehr Fahrzeuge ab

WOLFSBURG (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juni mehr Fahrzeuge ausgeliefert und dabei von der erhöhten Nachfrage aus China profitiert. Im Vorfeld der Einführung einer neuen Abgasnorm in China im Juli habe es im Juni vorgezogene Käufe gegeben, die zu einem Anstieg der Auslieferungen um 15 Prozent dort geführt hätten.

Der Gesamtabsatz stieg um 1,6 Prozent auf 974.400 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 5,365 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, hier ergab sich allerdings ein Minus von 2,8 Prozent.

Davon waren im Monat Juni 905.100 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda , Seat und Porsche und 67.500 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht im Jahresvergleich plus 2,0 Prozent bzw minus 3,7 Prozent.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im Juni mit 354.800 Fahrzeugen 15,0 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn ergab sich allerdings auch in China ein Rückgang, dieser lag bei 33,9 Prozent.

In Europa gingen im Juni 435.000 Fahrzeuge an die Kunden, ein Minus von 4,8 Prozent, davon in Deutschland unverändert 130.700.

In den USA steigerte der VW-Konzern den Absatz im Juni um 5,9 Prozent auf 56.700 Fahrzeuge.

