VW-Kernmarke steigert 2019 Betriebsgewinn

Die Kernmarke des VW-Konzerns schliesst das auslaufende Jahr dank Sparkurs und guter SUV-Verkäufe mit einem deutlich höheren Betriebsgewinn ab.

Bis 2024 sollen zudem weitere Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Elektroflotte fliessen.

"In einem schrumpfenden Gesamtmarkt hat die Marke Volkswagen weltweit Marktanteile dazugewonnen und das operative Ergebnis wesentlich verbessert", sagte Geschäftsführer Ralf Brandstätter am Mittwochabend in Wolfsburg im Rückblick auf das Jahr 2019. Zur genauen Höhe des Ertrags machte er noch keine Angaben. 2018 hatte die Hauptsparte der VW-Gruppe vor Sondereinflüssen wie Rechtskosten für die Dieselaffäre 3,239 Milliarden Euro Gewinn im laufenden Geschäft eingefahren.

Brandstätter erklärte, die Chancen stünden gut, im zu Ende gehenden Jahr auch bei den Verkäufen im Plus zu landen. Volkswagen sei "zuversichtlich, die Auslieferungen des Vorjahres noch leicht toppen zu können". 2018 waren es insgesamt 6'245'000 Fahrzeuge.

Über die kommenden fünf Jahre will die Kernmarke des weltgrössten Autoherstellers 11 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität stecken. Für "Zukunftsthemen" insgesamt veranschlagt die Sparte VW Pkw bis 2024 Investitionen von rund 19 Milliarden Euro.

