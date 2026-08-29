Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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29.08.2026 17:00:00
VW in der Krise: Radikalkur für eine deutsche Industrie-Ikone
VolkswagenVW plant den grössten Umbau in seiner Konzerngeschichte. Kahlschlag bei Jobs und Werken inklusive, am Ende könnten es über 100.000 Stellen weniger sein. Wie dramatisch die Einschnitte wirklich ausfallen, darüber herrscht im Aufsichtsrat UneinigkeitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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