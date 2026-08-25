Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’520 0.5%  SPI 20’415 0.5%  Dow 53’472 0.1%  DAX 26’268 0.6%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 6’453 0.1%  Gold 4’642 -0.2%  Bitcoin 63’592 0.4%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amazon-Aktie fällt: Tech-Riese baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO
Suche...
ETF Sparplan

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 15:57:37

VW im Umbruch: Vorstand erntet heftige Kritik für Sparkurs

Porsche Automobil
25.59 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

WOLFSBURG (awp international) - Volkswagen fährt im Krisenmodus. Der Vorstand sieht den Autobauer in der grössten Transformation der Unternehmensgeschichte. Um den Konzern dafür zukunftsfest aufstellen, sind für die Führung Sparmassnahmen unvermeidbar. Aber: Der Betriebsrat, die Gewerkschaft und die Politik teilen viele Einschätzungen nicht. Kann eine Serie von Betriebsversammlungen Ruhe bringen? Beim Auftakt in Wolfsburg sieht es nicht so aus.

Das Problem:

Vorstandschef Oliver Blume betont in diesen Tagen immer wieder, dass es sich nicht um ein VW-internes Problem handle. "Die gesamte Autoindustrie steht unter enormem Druck", sagt er auch am Dienstag in der Wolfsburger Konzernzentrale. US-Zölle, die Marktentwicklung in China und mehrere politischen Krisen, zählt er zur Lagebeschreibung auf, die alle grossen Hersteller und auch Zulieferer treffe.

In dem Wettbewerbsvergleich schlägt sich das Unternehmen nach den Worten Blumes ordentlich. Aber: "Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken", betont er in seiner Rede an die Belegschaft. VW habe "frühzeitig gegengesteuert" und begonnen, Konzern und Marken neu auszurichten.

Der Konzern ist aus Sicht des Vorstands zwar handlungsfähig, hat aber auch akuten Handlungsbedarf. Dazu verweist Blume auf 3,8 Prozent operative Rendite, die in dieser anspruchsvollen Situation zwar solide seien. "Das reicht aber nicht aus, um unsere Zukunft aus eigener Kraft zu finanzieren", bekräftigt der VW-Chef.

Die Pläne:

Bis 2030 hat Volkswagen bereits den Abbau von konzernweit 50.000 Stellen in Deutschland angekündigt. 35.000 Jobs sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche AG . Mehr als 37.000 Beschäftigte haben bereits entsprechende Vereinbarungen unterschrieben.

In diesem Frühjahr legte Blume nach und kündigte an, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Seitdem wird bei VW um Zehntausende zusätzliche Stellen und vier ganze Standorte gebangt.

Die dabei genannte Zahl von 50.000 bezeichnet Blume als keine "Zielgrösse", sondern eine "theoretische Rechengrösse", die sich aus den Kosten ableiten. Etwa die Hälfte dieses Bedarfs sieht er in Deutschland und die andere weltweit in rund 170 Gesellschaften.

Mit Blick auf mögliche Werksschliessungen in Emden, Zwickau und Hannover sowie bei der Tochter Audi in Neckarsulm spricht Blume Ende Juli von einer letzten Option, die er gern vermeiden möchte. Für die vier Werke gebe es derzeit noch keine "wettbewerbsfähige Belegung" für die 2030er Jahre.

In Emden und Zwickau, wo VW in den vergangenen Jahren viel Geld in den Umstieg auf Elektromobilität investiert hatte, hat sich Blume für diesen Mittwoch angekündigt. Hannover bildet am 31. August den Abschluss der Reihe.

Zudem will der Vorstand die mehr als 2.000 Beteiligungen und das Modellangebot in den Fokus rücken. "Da müssen wir uns ehrlich fragen: Was stärkt unser Kerngeschäft?", sagt Blume. Und eine gestraffte Modellpalette bedeutete weniger Komplexität, weniger Aufwand in Entwicklung und Produktion.

Die Reaktionen:

Der mächtige Betriebsrat zeigte sich entrüstet und berief ausserordentliche Betriebsversammlungen an mehreren Standorten ein. Zum Auftakt in die Reihe am Stammsitz kritisiert Betriebsratschefin Daniela Cavallo den Vorstand um Blume hart. Das Vertrauen insbesondere in den Konzernchef sei beschädigt, sagt Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im Stammwerk. "Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten", schimpft sie über die bisherige Kommunikation rund um geplante Sparmassnahmen.

Mit Blick auf 50.000 Jobs spricht Cavallo von einer plakativen Zahl, die bei der Börse immer gut ankomme. Es gebe dazu aber keine Erklärungen, welche Schwerpunkte es geben müsse und welche Marken, Regionen und Gesellschaften im Fokus liegen dürften. "Nein, das alles sagt man nicht", kritisiert Cavallo den Angaben zufolge. Sie habe dafür Applaus von deutlich mehr als 10.000 Beschäftigten erhalten.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) betont zuletzt mehrfach, dass Fabrikschliessungen keine Option seien. Die Grösse des Konzerns sei vielmehr eine Chance, sagt der Regierungschef, der aufgrund seines Amts im VW-Aufsichtsrat sitzt. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte an Europas grösstem Autobauer. Lies spricht sich zudem dafür aus, Wachstumspotenziale vor allem im E-Mobilitätsmarkt zu nutzen. Eine Möglichkeit sei auch die Produktion für die Rüstung, um phasenweise die Auslastung von Werken sicherzustellen.

Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) erwartet einen "heissen Herbst" bei Volkswagen. Aber auch von den kommenden Betriebsversammlungen sei für ihn nicht viel Klarheit zu erwarten. "Im Aufsichtsrat werden die strategischen Entscheidungen getroffen", sagt Bratzel. Die nächste Sitzung dieses Gremiums steht im September an.

Die VW-Vorzugsaktien reagierten am Dienstag kaum auf die jüngsten Aussagen. Am Nachmittag lagen sie zuletzt mit 0,8 Prozent im Minus bei 73,20 Euro. Seit dem Jahreswechsel haben sie allerdings fast 30 Prozent verloren./bch/DP/stw

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
15:08 Logo WHS DAX über 26.000: Ifo-Überraschung zündet die nächste Rallye?
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.52 SEBWZU
Short 15’380.30 13.63 SYBB4U
Short 15’932.49 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’519.93 25.08.2026 17:09:27
Long 13’886.29 19.93 SDBL0U
Long 13’543.44 13.63 S1BXZU
Long 12’997.59 8.97 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.