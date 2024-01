VW gründet neues Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will die Entwicklung künstlicher Intelligenz in der Entwicklung künftiger Anwendungen mit einem neuen Unternehmen fördern. Wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte, wurde ein spezialisiertes "AI Lab" als global vernetzte Einheit gegründet. Das Unternehmen soll Produktideen für den Konzern identifizieren und intern koordinieren. Dazu gehörten bei Bedarf auch Kooperationen im Tech-Sektor in Europa, China und Nordamerika. Ziel sei es, einfacher mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten.

"Uns geht es darum, die externen digitalen Ökosysteme mit dem Fahrzeug zu verknüpfen und damit ein noch besseres Produkterlebnis zu schaffen", wird VW-CEO Oliver Blume in der Mitteilung zitiert. "Die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen ist für uns von entscheidender Bedeutung. Wir werden die Kooperation zukünftig organisatorisch und auch kulturell noch einfacher gestalten", so der Manager.

Grosses Potenzial bei der Einbindung künstlicher Intelligenz sieht VW in einer leistungsfähigen Spracherkennung sowie optimierten Ladezyklen für Elektrofahrzeuge oder eine Vorhersage des Wartungsbedarfs. Aktuell würden bereits "Sondierungsgespräche" mit internationalen Tech-Unternehmen zu ersten Projekten laufen.

Den Chefposten im "AI Lab" übernimmt den weiteren Angaben zufolge Carsten Helbing.

January 31, 2024 06:08 ET (11:08 GMT)