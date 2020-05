VW fährt Produktion in Wolfsburg teilweise wieder herunter

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen muss die Produktion im Stammwerk wegen einer geringen Nachfrage kurz nach dem Wiederanlauf schon wieder drosseln. An vier Tagen im Mai wird in Wolfsburg an mehreren Montagelinien nicht produziert, wie aus einem im VW-Intranet erschienenen Interview mit Personalmanager Arne Meiswinkel hervorgeht. Für den 15., 20., 25. und 29. seien Schliesstage für die Montagelinien 1 und 4 über alle Schichten vereinbart worden. Im Mai seien an dem Standort produktionsseitig rund 7.700 Beschäftigte in Kurzarbeit. Der 22. Mai werde unverändert und wie geplant als Brückentag genutzt und nicht mit Kurzarbeit belegt. "So passend und flexibel organisieren wir auch die Fahrweisen in den übrigen Werken der Volkswagen AG", so Meiswinkel.

Zuvor hatte bereits die Tageszeitung Die Welt berichtet, dass VW weniger als drei Wochen nach dem Corona-Wiederanlauf des Werks wegen des Verkaufseinbruchs die Fertigung drosseln muss. Betroffen seien die Produktion des kleinen SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco. VW hatte Ende April zunächst in Zwickau, anschliessend auch am Hauptsitz Wolfsburg und an mehreren weiteren europäischen Standorten mit einem vorsichtigen Neustart in der Fertigung begonnen. Der gesamten Branche macht jedoch nach wie vor die Vorsicht der Kunden zu schaffen.

