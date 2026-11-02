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02.11.2026 14:36:00
VW-Dieselskandal: Vierter Prozess vertagt - juristische Aufarbeitung stockt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
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|Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten (finanzen.net)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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30.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|30.10.26
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|29.10.26
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|12:17
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|29.10.26
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|12:17
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|14.10.26
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|13.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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