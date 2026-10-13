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13.10.2026 15:20:11

VW-Chef mit mahnendem Appell: Für die deutsche Autobranche kommt es ganz dicke

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Von BMW bis Volkswagen gehen die Auslieferungen zurück. Für viele dürfte es ein schmerzhaftes Jahresende werden. Lichtblicke in Europa und den USA gibt es kaum. VW-Chef Blume fordert daher Unterstützung von der Politik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.6055 19.03.2027 161566471
Long 1276.8613 18.12.2026 154716672
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7203 11.74 160632562
Long 11.6078 5.75 160632561
Long 21.281 1.54 161756870
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8039 14.43 160236813
Short 10.6405 6.86 160549239
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -0.02 154316991
Long 8 -5.20 158162926
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.43 19.68 S6CB3U
Short 14’885.68 13.47 SRQBMU
Short 15’403.27 8.95 SBGBEU
SMI-Kurs: 13’926.04 13.10.2026 17:25:31
Long 13’420.66 19.68 SJBMDU
Long 13’124.71 13.95 S5BOUU
Long 12’555.78 8.90 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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