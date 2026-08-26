Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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26.08.2026 20:11:27
VW-Chef Blume erhöht den Spardruck - ein Viertel der Managementstellen soll wegfallen
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
26.08.26
|Volkswagen: In Zwickau wächst die Angst vor der Werksschliessung (Spiegel Online)
|
26.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|DAX aktuell: Anleger lassen DAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Volkswagen: VW will Management um ein Viertel verkleinern (Spiegel Online)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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