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Umbruch 15.07.2026 13:50:53

VW bringt günstiges Elektro-SUV ID. Cross auf den Markt - Aktie im Fokus

VW bringt günstiges Elektro-SUV ID. Cross auf den Markt - Aktie im Fokus

Volkswagen bringt mit dem ID. Cross ein vollelektrisches SUV im Kompaktformat auf den Markt, mitten im harten Wettbewerb mit chinesischen Herstellern und eigenen Sparplänen.

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  • Der neue ID. Cross startet als vollelektrisches SUV ab rund 28.000 Euro
  • Volkswagen reagiert damit auf wachsenden Druck durch BYD und Chery in Europa
  • Parallel diskutiert der Konzern über Werksschliessung und Stellenabbau

Volkswagen bringt mit dem ID. Cross ein neues vollelektrisches SUV im Kompaktformat auf den Markt. Ab sofort ist das Modell zu Preisen ab 27'995 Euro bestellbar, die Weltpremiere und der Vorverkaufsstart fielen bewusst zusammen. Für Volkswagen ist der ID. Cross mehr als nur ein weiteres Elektromodell, er soll im hart umkämpften Einstiegssegment gegen chinesische Anbieter bestehen und der Marke Volumen zurückbringen, während der Konzern gleichzeitig über Werksschliessungen und einen Stellenabbau in grossem Stil verhandelt.

VWs ID. Cross - ein günstiges SUV aus Spanien

Der ID. Cross reiht sich in eine ganze Reihe neuer, günstiger Elektromodelle ein, zu der auch der neue Polo, der Cupra Raval und der Skoda Epiq zählen. Alle diese Fahrzeuge werden in Spanien gefertigt, wo die Produktionskosten niedriger liegen als in Deutschland. Die Grundversion mit 85 Kilowatt Leistung und 37 Kilowattstunden Batteriekapazität startet bei 27'995 Euro, die batteriestärkere Variante mit 155 Kilowatt und 52 Kilowattstunden ist ab 36'525 Euro bestellbar und erreicht laut Werksangabe eine nach WLTP gemessene Reichweite von bis zu 427 Kilometern.

Der Druck kommt aus China

Auslöser für die Eile ist der Wettbewerb aus China. BYD und Chery Automobile haben im Mai erstmals gemeinsam einen Marktanteil von 10 Prozent in Europa erreicht, Cherys Modell Jaecoo 7 zählte im ersten Halbjahr in Grossbritannien zu den drei meistverkauften SUV überhaupt. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume räumte öffentlich ein, von der Geschwindigkeit überrascht worden zu sein, mit der die chinesischen Hersteller Marktanteile gewinnen. Europa gewinnt für Volkswagen dadurch an Bedeutung, während die Verkäufe in China schrumpfen und auch das US-Geschäft nicht wie erhofft anzieht, wie investing.com erklärt.

Sparkurs mit Widerstand

Der Modellstart fällt in eine Phase, in der Volkswagen intern um den richtigen Sparkurs ringt. Der Konzern hat parallel über eine Restrukturierung beraten, die weltweit bis zu 100'000 Arbeitsplätze kosten und auch Werksschliessungen in Deutschland einschliessen könnte. Ein Anfang Juli im Aufsichtsrat diskutierter Plan, die Modellpalette um die Hälfte zu straffen, stiess dort auf Widerstand und dürfte laut Berichten vorerst nicht wie geplant durchkommen. Der ID. Cross zeigt damit auch, welchen Spagat Volkswagen versucht: neue, günstige Modelle auf den Markt bringen und gleichzeitig Kosten im grossen Stil abbauen.

Was Analysten zur VW-Aktie sagen

Am Aktienmarkt bleibt die Skepsis gegenüber dem Konzern spürbar. Der sechsmonatige Rating-Trend der Analysten für die Volkswagen vz-Aktie steht auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel von zwölf Analysten liegt bei 115,18 Euro. Zugleich mehren sich jedoch Stimmen, die vor allem auf Halten setzen, ein Zeichen dafür, dass Vertrauen in die Wende erst mit sichtbaren Ergebnissen zurückkehren dürfte.

Wie tragfähig die neue Modelloffensive ist, dürfte sich schon bald zeigen. Am 24. Juli legt Volkswagen die Zahlen zum ersten Halbjahr vor, dort wird sich ablesen lassen, ob der Absatzrückgang in China anhält. Zudem bleibt offen, wie der Konzern den Streit um Werksschliessungen und Stellenabbau mit dem Betriebsrat am Ende auflöst.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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