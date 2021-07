VW-Beteiligung Northvolt peilt wohl Bewertung bis zu 30 Milliarden Euro an

Der Geschäftsplan des Unternehmens sehe ein IPO 2022 vor, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf informierte Personen. Eventuell könne es auch 2023 werden. Der Börsengang sei aber bei der Volkswagen-Beteiligung fest vorgesehen. Angepeilt werde eine Bewertung von mehr als 20 Milliarden Euro, es könne sogar in Richtung 30 Milliarden Euro gehen.

Volkswagen hat sich Anfang Juni mit rund 500 Millionen Euro an einer Finanzierungsrunde bei seinem schwedischen Batteriepartner beteiligt. Damit hält das Unternehmen seinen Anteil von rund 20 Prozent konstant, wie die Volkswagen AG damals mitteilte. Die Mittel dienten dem Kapazitätsausbau in den Bereichen Produktion, Recycling sowie Forschung und Entwicklung. Northvolt plant unter anderem, die Gigafabrik Northvolt Ett im nordschwedischen Skelleftea von 40 GWh jährlicher Produktionskapazität auf 60 GWh zu erweitern. "Wir bekräftigen mit dieser Investition unsere strategische Partnerschaft mit Northvolt als Anbieter von nachhaltigen, mit erneuerbarer Energie produzierten und umfassend recycelbaren Batteriezellen", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz laut Mitteilung.

Volkswagen hatte sich im Juni 2019 mit rund 900 Millionen Euro an Northvolt beteiligt und rund 20 Prozent der Anteile sowie einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten. Die Produktion von VW-Batteriezellen wird mit Northvolt in Skelleftea konzentriert, die Fertigung soll 2023 starten. Die zweite VW-Gigafabrik wird in Salzgitter ab 2025 die sogenannte Einheitszelle für das Volumensegment produzieren und perspektivisch ebenfalls bis zu 40 GWh pro Jahr fertigen. Insgesamt will Volkswagen bis 2030 gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen. Für die nächsten Zellfabriken nach Skelleftea und Salzgitter werden derzeit mögliche Standorte und Partner geprüft.

FRANKFURT (Dow Jones)