VW bestätigt Ausblick 2020 und Investitionen in E-Mobilität

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hält ungeachtet des schwierigen Umfelds in der Auto- und Nutzfahrzeugbranche am Ausblick für dieses Jahr fest und bekräftigt die Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung. "Der Umbau des Unternehmens wird von Corona nicht gebremst, sondern beschleunigt", sagte VW-CEO Herbert Diess laut Redetext während der virtuellen Hauptversammlung. Der DAX-Konzern will Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen werden und bis 2024 insgesamt 33 Milliarden Euro investieren.

In den letzten Monaten habe sich das Geschäft nach den massiven Einbussen im Frühjahr und Sommer zunehmend erholt. Für September rechnet die Volkswagen AG mit Auslieferungen und Auftragseingängen über Vorjahr. Und auch für die kommenden Monate erwarte der Wolfsburger Konzern eine "Fortsetzung des Aufwärtstrends". Daher soll das operative Ergebnis 2020 zwar deutlich sinken, aber noch positiv sein.

Trotz des aktuell wieder positiven Trends seien Prognosen aber nach wie vor schwierig. "Alle mittel- und langfristigen Prognosen sind weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und hängen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab", ergänzte Diess.

Besondere Bedeutung hat für den CEO der Umbau des Konzerns, der immer wieder von internen Streitigkeiten und Problemen beim Anlauf neuer Modelle oder Technologien gebremst wird. Den vollelektrischen ID3 brachte VW beispielsweise zunächst mit einer abgespekten Softwareausstattung auf den Markt. "Volkswagen muss in der Lage sein, nicht nur die Transporthülle anzubieten, sondern auch das Gehirn, dass das Fahrzeug mit Künstlicher Intelligenz sicher steuert", so Diess. Der Konzern müsse sich wandeln hin zu einem Digitalunternehmen.

