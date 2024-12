VW-Aktie: Weiteres Werk in China wird verkauft - neuer Warnstreik

Die Trennung von dem Werk sei bereits beschlossen, berichtet das Blatt unter Berufung auf Konzernkreise. Angestrebt werde als wirtschaftlichere Variante ein Verkauf, aber auch eine Schliessung sei denkbar. Der Konzern wollte sich laut "Wirtschaftswoche" nicht dazu äussern.

Das Werk wurde demnach 2008 zusammen mit dem chinesischen Partner SAIC errichtet und hat eine Kapazität von 360.000 Autos pro Jahr. Dort werden die Modelle VW Passat und ?koda Kamiq sowie ?koda Superb gebaut.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen in Peking erfuhr, steht eine Trennung von der Produktion in Nanjing aufgrund der geringen Auslastung seit einiger Zeit im Raum. Demnach begrenze auch die relativ zentrale Lage in der Stadt die Möglichkeiten, das Werk anzupassen.

Auch in Deutschland sind Werke bedroht

Erst Ende November war bekanntgeworden, dass Volkswagen sich aus seinem umstrittenen Engagement in der Uiguren-Region Xinjiang zurückzieht. Das Werk in Urumqi, das ebenfalls mit SAIC als Partner betrieben wurde, sei verkauft worden, teilte der Konzern mit. Als Grund wurden wirtschaftliche Erwägungen genannt. Der Standort war wegen Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern der Uiguren-Minderheit im Nordwesten Chinas lange in der Kritik.

Volkswagen könnte sich wegen der schlechten Auslastung noch von weiteren seiner 26 chinesischen Pkw-Werke trennen, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Konzerninsider. Dies könnten etwa Fabriken sein, die ?koda-Modelle bauen, denn der Absatz der Marke sei im freien Fall.

Auch in Deutschland stehen Werkschliessungen im Raum. Laut Betriebsrat sind mindestens drei Werke und Zehntausende Arbeitsplätze bedroht. Volkswagen begründet die geplanten Einschnitte mit hohen Kosten und geringer Auslastung. Die IG Metall ruft für Montag parallel zur dann laufenden vierten Tarifrunde zum zweiten flächendeckenden Warnstreik bei VW auf.

Volkswagen vor neuem Warnstreik zur Tarifrunde am Montag

Begleitet von neuen Warnstreiks kommen am Montag in Wolfsburg VW und IG Metall zu ihrer vierten Tarifrunde zusammen. Eine Einigung zeichnete sich im Streit um Lohnkürzungen, Werksschliessungen und Entlassungen nicht ab. Mit einem zweiten flächendeckenden Warnstreik direkt am Verhandlungstag will die Gewerkschaft nun noch einmal den Druck erhöhen: In neun der zehn deutschen VW-Werke sollen die Bänder zeitweise stillstehen.

VW plant harte Einschnitte

In der Tarifrunde geht es zunächst um die Bezahlung der rund 120.000 Beschäftigten in den Werken der Volkswagen AG, wo ein eigener Haustarif gilt. Hinzu kommen mehr als 10.000 Mitarbeiter bei VW Sachsen, für die 2021 eine Angleichung an den Haustarif vereinbart wurde. VW lehnt jede Erhöhung ab und fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns zehn Prozent Lohnkürzung.

Was die Verhandlungen kompliziert macht: Parallel wird auch über die Beschäftigungssicherung gerungen, die VW nach mehr als 30 Jahren aufgekündigt hat. Werksschliessungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Zudem will VW weniger Auszubildende übernehmen und die Bezahlung von Leiharbeitern, die bei VW bisher einen Zuschlag erhalten, auf das normale Niveau der Zeitarbeit absenken.

Laut Betriebsrat sind mindestens drei Werke und Zehntausende Arbeitsplätze bedroht. VW begründet die Einschnitte mit hohen Kosten und einer geringen Auslastung. "Der VW-Konzern ist ein Sanierungsfall", sagte Vorstandschef Oliver Blume Teilnehmern zufolge auf der Betriebsversammlung am vergangenen Mittwoch. Zuvor hatte der "Business Insider" berichtet.

IG-Metall-Konzept reicht VW nicht

Ein Gegenkonzept von IG Metall und Betriebsrat für Einsparungen ohne Massenentlassung und Werksschliessung wies VW als unzureichend zurück. Die IG Metall hatte angeboten, eine mögliche Lohnerhöhung vorerst nicht auszuzahlen, sondern in einen Zukunftsfonds einzubringen. Dem Konzern stellten sie dabei eine Kostenentlastung von 1,5 Milliarden Euro in Aussicht.

Im Gegenzug sollte VW auf Werkschliessungen und betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Voraussetzung wäre aber, dass man den jüngsten Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie übernimmt, der eine Erhöhung um 5,1 Prozent in zwei Stufen vorsieht. Und auch Management und Aktionäre müssten ihren Beitrag leisten und auf Boni und Dividenden verzichten, fordert Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

Blume bezeichnete die Vorschläge auf der Betriebsversammlung als einen "Startpunkt", der aber bei Weitem nicht ausreiche.

Weitere Eskalation droht

Von der Tarifrunde am Montag erwartet Cavallo, die für die IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt, nun eine Weichenstellung: "Entweder raufen wir uns zusammen und fangen an, ernsthaft Kompromisse in Angriff zu nehmen. Und zwar auf beiden Seiten", sagte sie am Mittwoch. "Oder aber der Vorstand beharrt auf seinem Standpunkt, und es eskaliert." Werksschliessungen, Massenentlassungen und Einschnitte ins monatliche Entgelt schloss sie erneut aus. Das komme für die Arbeitnehmerseite weiter nicht infrage.

Bereits mit dem Warnstreik am Verhandlungstag zieht die IG Metall die Daumenschrauben weiter an: Anders als beim ersten Ausstand am vergangenen Montag soll die Arbeit in jeder Schicht nicht nur für zwei Stunden ruhen, sondern für vier Stunden. Betroffen sind erneut neun der zehn deutschen VW-Werke und damit alle Standorte ausser Osnabrück. Das dortige VW-Werk fällt nicht unter den VW-Haustarif, um den gerade gerungen wird.

Bisher nur geringe Streik-Auswirkungen

VW hatte nach dem ersten Warnstreik von nur geringen Produktionsausfällen gesprochen. "Die Auswirkungen hielten sich in Grenzen", sagte ein Sprecher. Zwar habe die Fertigung während der Warnstreiks überall geruht. Man habe sie anschliessend aber ohne grosse Probleme wieder hochfahren können. Auch mit Blick auf den zweiten Warnstreik erklärte VW nun, man wolle die Auswirkungen so gering wie möglich halten und habe gezielte Massnahmen ergriffen, die eine Notversorgung sicherstellen.

Allerdings, so warnte Branchenexperte Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover: "Ein längerer, eskalierender Arbeitskampf würde Volkswagen durchaus schmerzen und könnte auch das Image in der Bevölkerung und in der Politik lädieren."

Einigung bis Weihnachten?

Beide Seiten hatte immer wieder erklärt, dass sie am liebsten noch vor Weihnachten zu einer Einigung kommen würden. Doch das Zeitfenster dafür werde immer enger, mahnte Cavallo. Auch VW hatte sich mit Blick auf eine Einigung noch in diesem Jahr zuletzt zurückhaltend gezeigt.

Scholz gegen VW-Werkschliessungen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat an Volkswagen appelliert, auf Werkschliessungen zu verzichten. "Die Schliessung von Standorten wäre nicht der richtige Weg", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gerade weil Fehlentscheidungen des Managements zu der schwierigen Situation beigetragen haben, wäre das nicht in Ordnung."

Der Kanzler weiter: "Ich bin dagegen, dass Beschäftigte entlassen werden sollen, nur um Geld zu sparen. Grundsätzlich bleibt es richtig, den Umbruch entschieden anzugehen und auf die Elektromobilität zu setzen". Wichtig sei jetzt, die Rahmenbedingungen für die Transformation zu verbessern.

Scholz nahm die EU-Kommission in die Pflicht. "Ich halte überhaupt nichts davon, wenn die EU jetzt Herstellern mit milliardenschweren Strafzahlungen droht, falls sie die CO2-Ziele im nächsten Jahr nicht ganz erreichen", sagte er. "Denn alle haben sich längst auf den Weg gemacht, nur der Markt wächst nicht so schnell wie erhofft. Statt Strafzahlungen sollten die Hersteller das Geld besser in die weitere Entwicklung der E-Mobilität investieren können."

Ausserdem appellierte der Kanzler an die EU, keine Strafzölle auf Elektro-Autos aus China zu verhängen. Das würde sich auch negativ auf Exporte unserer hiesigen Hersteller auswirken, warnte er. "Ich erwarte, dass es eine gütliche Einigung zwischen der EU-Kommission und China gibt, die beiden Seiten gerecht wird."

