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03.11.2026 07:36:06
VW-Aktie: Warnstreik bei Audi - scharfe Kritik am Vorstand
Bei einem nächtlichen Warnstreik in Ingolstadt haben nach Angaben der IG Metall rund 3.000 Audi-Mitarbeiter höhere Löhne gefordert und gegen Einsparungen protestiert.
Für heute ruft die IG Metall die Belegschaften in 41 Betrieben zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen auf. Grössere Kundgebungen sind in Augsburg, Passau und Aschaffenburg geplant.
Audi steht wirtschaftlich unter Druck und will Kosten sparen, Döllner hatte in den USA den Bau eines neuen Werks angekündigt. In Deutschland beruft sich der Vorstand auf die sogenannte "Schlechtwetterklausel", die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sparmassnahmen vorsieht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verschlechtern. Zur Diskussion steht vor allem die mögliche Schliessung des Audi-Werks in Neckarsulm.
"Eine solche Art von Führung habt ihr nicht verdient"
"Dass Audi in den USA produzieren will, halte ich für richtig", sagte Ott - im Gegensatz zu den Konkurrenten BMW und Mercedes hat das zum VW -Konzern gehörende Unternehmen dort bislang kein eigenes Werk. "Was falsch ist, ist der Zeitpunkt." Das sei instinktlos und respektlos gegenüber den Menschen an den deutschen Standorten. "Eine solche Art von Führung habt Ihr nicht verdient", sagte der Landesbezirksleiter.
Die IG Metall Vertrauenskörperleiterin bei Audi, Karola Rank, forderte eine "belastbare Zukunftsperspektive" für die beiden deutschen Werke in Ingolstadt und Neckarsulm und hielt dem Vorstand die sinkenden Absatzzahlen vor: "Die Führungsetage zieht die Schlechtwetterklausel, weil sie es nicht schaffen, unsere Autos zu vermarkten und zu verkaufen."
Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt
Bei der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber vergangene Woche ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. "Unsere Rechnungen kommen jeden Monat, nicht erst im Sommer 2028", sagte Frank dazu. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
/cho/DP/zb
MÜNCHEN (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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