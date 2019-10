VW-Aktie: Volkswagen verbucht deutlich höheren Gewinn

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten bei steigendem Umsatz mehr verdient und den Ausblick für die Erlöse und die operative Rendite trotz des schwachen Branchenumfelds bekräftigt.

"Der Volkswagen Konzern behauptet sich gut in einem herausfordernden Marktumfeld", sagte VW -Finanzvorstand Frank Witter laut Mitteilung. Der Wolfsburger Konzern profitierte besonders von seiner Kernmarke, bei der Kostensenkungen und steigende Verkäufe von SUVs den Gewinn stützen.

Die Erlöse stiegen laut Mitteilung um 7 Prozent auf 186,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen kletterte deutlich um 11,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Rendite stieg trotz des Gegenwinds auf den Automärkten auf 7,9 von 7,6 Prozent. Vor Steuern steigerte der Konzern den Gewinn um 17 Prozent auf 14,6 Milliarden.

Für das laufende Jahr rechnet Volkswagen weiter mit einem Umsatzplus von bis zu 5 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Die Auslieferungen dürften aber nur das Vorjahresniveau erreichen; bisher hatte VW ein leichtes Plus erwartet. Die Fahrzeugmärkte dürften in vielen Weltregionen schneller als bislang erwartet zurückgehen, so der DAX-Konzern.

FRANKFURT (Dow Jones)