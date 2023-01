VW-Aktie verliert: Volkswagen-Kernmarke VW verkaufte 2022 weniger Autos - Bentley und Rolls-Royce feiern Rekord

Mit 4,56 Millionen Pkw waren es 2022 weltweit 6,8 Prozent weniger ausgelieferte Fahrzeuge als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Weitere Fortschritte machte VW dabei mit den vollelektrischen Wagen und kam mit rund 330 000 Batterieautos auf ein Verkaufsplus von 23,6 Prozent. Im wichtigsten Einzelmarkt China konnte VW die Auslieferungen seiner stockend angelaufenen ID-Modellfamilie mehr als verdoppeln auf 143 100 Elektroautos. Für das laufende Jahr erwartet VW zwar weiterhin eine schwankungsanfällige Versorgungslage, die sich aber schrittweise verbessern und damit eine stabilere Produktion ermöglichen soll.

Der Auftragsbestand sei nach wie vor sehr hoch, über alle Antriebsarten lägen in Europa rund 640 000 Kundenaufträge vor, hiess es. Das sind 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Trotz anhaltender Versorgungsengpässe haben wir 2022 ein solides Absatzziel erreicht", sagte VW-Markenvertriebschefin Imelda Labbé. Insgesamt sind Stadtgeländewagen (SUV) bei Volkswagen weiter auf dem Vormarsch, ihr Anteil am Gesamtverkauf stieg um 4 Prozentpunkte auf 45 Prozent. In den USA waren bereits mehr als vier von fünf verkauften Fahrzeugen SUVs.

Der Volkswagen-Konzern will an diesem Donnerstag (12. Januar) seine Auslieferungszahlen aller Fahrzeugmarken insgesamt für das Vorjahr vorlegen.

Bentley und Rolls-Royce vermelden Rekordverkäufe

Die britischen Luxus-Autohersteller Bentley und Rolls-Royce haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl ihrer Fahrzeuge ausgeliefert. Bentley verkaufte 15'174 Autos und damit vier Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die VW-Tochter am Dienstag mitteilte. Am meisten nachgefragt war demnach das SUV-Modell Bentayga, welches 42 Prozent der Verkäufe ausmachte. Der Bentley Flying Spur, der auch als Hybridfahrzeug angeboten wird, wurde in Grossbritannien in zwei Drittel der Fälle als Hybrid verkauft - in anderen Ländern lag der Anteil niedriger.

Auch die BMW-Tochter Rolls-Royce konnte trotz der Inflation mehr Autos absetzen als je zuvor. Nach eigenen Angaben verkaufte der Hersteller 6201 Autos, was einer Steigerung um acht Prozent entspricht. Für beide Hersteller waren Amerika, Europa und Asien die wichtigsten Märkte. Rolls-Royce verbuchte unter anderem in Grossbritannien und Deutschland neue Höchststände bei seinen Verkaufszahlen./swe/DP/jha

BGH hebt Freisprüche für vier VW-Personalmanager auf

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Freisprüche für vier VW-Personalmanager im Streit über die Höhe von Gehältern und Boni für einflussreiche Betriebsräte aufgehoben. Der 6. Strafsenat stufte am Dienstag in Leipzig ein Urteil des Landgerichts Braunschweig als lückenhaft ein. Der Fall wurde zur erneuten Verhandlung und Entscheidung nach Braunschweig zurückverwiesen.

Hintergrund des Verfahrens sind Bezüge, die mehrere leitende Volkswagen -Betriebsräte zwischen 2011 und 2016 bekamen. Die gezahlten Boni für die Arbeitnehmervertreter bewegten sich nach den Feststellungen der Justiz zwischen 80 000 und 560 000 Euro im Jahr. Der langjährige Betriebsratschef Bernd Osterloh erhielt etwa in bonusstarken Jahren einschliesslich seines Gehalts bis zu 750 000 Euro. Die angeklagten Manager gaben die Gehälter und Boni frei.

Das Gericht in Braunschweig hatte die Manager 2021 vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Den Personalverantwortlichen sei kein Vorsatz nachzuweisen. Die Angeklagten seien irrtümlich davon ausgegangen, mit ihren Entscheidungen zu den Betriebsratsgehältern keine Pflichten zu verletzen. Sie hätten ein Vergütungssystem vorgefunden und sich zudem auf die rechtliche Bewertung interner und externer Berater verlassen, die das System als zulässig eingestuft hätten.

Die Staatsanwaltschaft bewertete die Bewilligung dieser Gehälter dagegen als Untreue, weil VW Gewinn entgangen und so auch die Zahlung von Steuern vermindert worden sei. Sie legte Revision gegen das Braunschweiger Urteil ein, über die nun in Leipzig entschieden wurde.

Aus Sicht des BGH war das Landgericht von zutreffenden rechtlichen Massstäben ausgegangen. Wenn Vorstände Betriebsräten überhöhte Bezüge gewährten, könne der Untreue-Tatbestand erfüllt sein, erklärte der Senat. Das Betriebsverfassungsgesetz schreibe ein Begünstigungsverbot für Betriebsräte vor.

"Wir vermissen aber im Urteil die Antwort auf die Frage, an welchen Massstäben sich die Bewilligungsentscheidungen ausgerichtet haben", sagte der Vorsitzende Richter Günther Sander. Es fehlten demnach etwa Feststellungen dazu, wann für VW-Mitarbeiter ein Aufstieg vorgesehen war, welche Regeln für die Aufnahme in bestimmte Managementkreise galten oder welche Massstäbe zugrunde gelegt wurden, um Boni zu gewähren. Auch die Beweiswürdigung des Landgerichts zum Vorsatz der Angeklagten sei lückenhaft, weil die hohen Boni ausser Betracht gelassen worden seien.

"Der Senat vermag daher nicht zu beurteilen, ob die Bewilligung der monatlichen Entgelte und Bonuszahlungen den betriebsverfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht und ob das Landgericht auf zutreffender Grundlage einen Vorsatz der Angeklagten verneint hat." Nun wird sich eine andere Wirtschaftsstrafkammer in Braunschweig erneut mit dem Fall beschäftigen müssen.

Die VW-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,77 Prozent auf 127,04 Euro, während die BMW-Papiere stellenweise um 0,58 Prozent auf 90,50 Euro ansteigen.

