VW-Aktie verliert: Volkswagen kann operatives Ergebnis verdoppeln - AUDI stark

Aber auch das Finanzservicegeschäft erzielte angesichts der hohen Nachfrage und enorm gestiegener Preise einen überraschend hohen Milliardengewinn. Insgesamt erzielte der Wolfsburger Zwölfmarkenkonzern, wie seit Freitag bekannt, eine Verdoppelung des operativen Gewinns.

Die VW -Tochter AUDI trug in besonderem Masse dazu bei, sie befindet sich nach dem Einbruch im Coronajahr 2020 wieder auf dem deutlichen Weg der Besserung. Im vergangenen Jahr erzielte der Ingolstädter Premiumautobauer einen operativen Gewinn in Höhe von 5,55 Milliarden Euro und damit gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das geht aus dem Geschäftsbericht der Konzernmutter Volkswagen vom Dienstag hervor. Der Umsatz bei Audi kletterte um rund 6 Prozent auf 53,1 Milliarden Euro. Die operative Rendite lag damit bei rund 10,5 Prozent. Autobauer profitieren derzeit von einem Preisauftrieb bei Neu - und Gebrauchtwagen, weil die hohe Nachfrage auf ein eingeschränktes Angebot trifft - denn immer wieder wird die Produktion durch fehlende Elektronikchips unterbrochen. Audi hatte im vergangenen Jahr weltweit 1,68 Millionen Autos ausgeliefert und damit 0,7 Prozent weniger als 2020.

Der Sportwagenhersteller Porsche steigerte den Umsatz auf 30,3 Milliarden von 26,1 Milliarden, während der Betriebsgewinn um ein Viertel auf rund 5 Milliarden Euro stieg.

Bis auf die spanische Marke Seat und den Münchener Nutzfahrzeughersteller MAN, wo jeweils Verluste anfielen, verzeichneten alle VW-Marken vergangenes Jahr schwarze Zahlen.

Die VW-Vorzugsaktien verlieren im XETRA-Handel zeitweise 1,56 Prozent auf 147,66 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)