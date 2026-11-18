|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Interview
|
18.11.2026 13:16:00
VW-Aktie unter Druck: Blume drängt auf schnelle Lösungen für bedrohte Werke
Volkswagen-Chef Oliver Blume drängt auf schnelle Lösungen für vier bedrohte Werke in Deutschland. Welche Möglichkeiten der Konzern prüft, erklärte er im Interview
VW will Klarheit über bedrohte Werke bis spätestens Sommer schaffen
Klarheit sollen die mehr als 40.000 Beschäftigten in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm "allerspätestens" im Sommer haben. Sein Ehrgeiz sei, das schneller hinzubekommen: "Für mich zählt dort jeder Monat, den wir früher dran sind, um der Mannschaft dort eine Richtungsweisung zu geben".
VW und Audi seien dabei, Lösungen zu entwickeln, sagte Blume. Er bringe sein persönliches Know-how ein. "Da zählt jetzt jeder kreative Vorschlag, den wir dort entwickeln". Blume hat seine Karriere in dem Bereich aufgebaut. Vor seiner Zeit als VW-Chef war er unter anderem Produktionsvorstand bei Porsche und später auch für die Konzernproduktion der Wolfsburger zuständig.
Ob für die vier Standorte auch eine Rüstungsproduktion wie in Osnabrück in Betracht kommen könnte, prüfe man "im Moment ergebnisoffen". Man habe einen grossen "Handwerkskasten" und schaue sich die Strukturen eines Werkes und den Aufbau des Personals nun sehr genau an. "Und dann werden wir für jedes Werk sehr spezifisch entscheiden, was wir dort machen", sagte Blume.
Zukunft der VW-Werke über 2031 hinaus ungewiss
Der Konzernvorstand sieht aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung für die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie den Audi-Standort in Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus. Der Aufsichtsrat hatte die Volkswagen-Führung zuletzt damit beauftragt, bis Ende Juni 2027 ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorzulegen.
Aktuell hat der Autobauer in Europa nach eigenen Angaben eine Überkapazität von 500.000 Fahrzeugen. Für die vier bedrohten Werke werden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft", hiess es Anfang September nach einer wegweisenden Sitzung der VW-Aufseher. Blume hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass er "intelligente Lösungen" einer Schliessung von Werken vorzieht.
Tarifverhandlungen bei VW stehen bevor
Höchstwahrscheinlich wird die Zukunft der Werke auch zum Thema der VW-Tarifrunde. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt, der Autobauer will hingegen über den Abbau von weiteren 12.000 Stellen und Kostensenkungen verhandeln. Die Gespräche beginnen am kommenden Dienstag in Emden.
Eine Einschätzung dazu, wie lange die Verhandlungen dauern könnte, gab der VW-Vorstandschef nicht ab. "Wann genau am Ende das Ergebnis kommt, steht nicht in meiner Macht", sagte Blume. Das hänge davon ab, "wie ambitioniert die Tarifparteien dort rangehen".
Auch wie stark mögliche Warnstreiks VW treffen könnten, liess er offen: "Es ist üblich, dass in solchen Tarifverhandlungen, wie man das aus der Vergangenheit auch kennt, unterschiedliche Positionen stehen. Da wird dann auch hart gerungen". Er persönlich setze darauf, dass dabei für den Standort Deutschland ein positives Ergebnis herauskommen werde.
Die VW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,03 Prozent auf 65,62 Euro.
WOLFSBURG (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
17.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.