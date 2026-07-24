Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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24.07.2026 08:12:37
VW-Aktie: Umsatzprognose zusammengestrichen - Gewinneinbruch
Der VW-Konzern hat im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum.
Im zweiten Quartal zog der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 82,4 Milliarden Euro an, nach den ersten sechs Monaten ist die Bilanz damit aber bisher nur fast ausgeglichen. Das operative Ergebnis fiel im Quartal um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro, es fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet.
Unter dem Strich ging es sogar um rund ein Drittel auf nur noch 1,54 Milliarden Euro Gewinn zurück.
/men/mis
WOLFSBURG (awp international)
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