|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wachsender Druck
|
27.10.2026 09:23:00
VW-Aktie tiefer: Werk Zwickau auf der Kippe? Kretschmer bringt Plan B ins Spiel
Im Ringen um die Zukunft des Zwickauer VW-Werkes wächst der Druck auf Gewerkschaft und Betriebsrat zu Zugeständnissen.
Die Zukunft des Standortes nach 2031 ist ungewiss. Hintergrund sind massive Überkapazitäten von Volkswagen an seinen deutschen Standorten. Als Plan B hat Kretschmer vorgeschlagen, für die Autofabrik eine neue Gesellschaft zu gründen - die Autounion Sachsen GmbH. Neben Volkswagen selbst soll die Fabrik auf diese Weise für weitere Investoren geöffnet werden. Dazu müsse sie aber konkurrenzfähiger im Vergleich zu anderen Produktionsstätten etwa in Osteuropa werden, heisst es. Dabei wird etwa das VW-Werk im slowakischen Bratislava genannt.
Finden sich weitere Investoren für Zwickauer Autofabrik?
Dirk Vogel vom Automobilzulieferer-Netzwerk AMZ sprach von einer guten Vision. Allerdings müssten weitere Investoren gefunden werden. Das Modell könne interessant für andere Hersteller sein, die Produktionskapazitäten in Europa suchen, aber kein ganzes Werk auslasten können. Die Branche verweist etwa auf die Chipindustrie, wo es bereits Ähnliches gebe. So entsteht in Dresden eine neue Fabrik als Gemeinschaftswerk mehrerer Halbleiterhersteller.
Auch in Zwickau könnten künftig verschiedene Unternehmen gemeinsam das Werk von VW auslasten. Allerdings brauche es vorerst weiterhin Volkswagen als Schlüsselinvestor, heisst es. Branchenvertreter verwiesen darauf, dass dort heute schon für verschiedene Marken des Konzerns produziert werde - nicht nur komplette Autos, sondern auch Karosserien für Bentley und Lamborghini.
Treffen mit Arbeitnehmervertretern geplant
Für geringere Produktionskosten seien Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite unabdingbar, betonten mehrere Branchenvertreter bei der Gesprächsrunde mit Kretschmer. Die IG Metall hat längere Arbeitszeiten und geringere Löhne jüngst abgelehnt. Sie verweist auf die Tarifautonomie, in die sich die Politik nicht einmischen dürfe. "Ein Konzept dieser Tragweite darf nicht an den Interessenvertretungen der Belegschaft vorbei entwickelt werden", hatte der Betriebsratsvorsitzende des Zwickauer VW-Werkes, Mario Albert, klargestellt.
Nach dem Austausch mit Vertretern der Autobranche will sich Kretschmer laut Staatskanzlei zeitnah mit Gewerkschaft und Betriebsrat treffen, um für sein Konzept zu werben. Wichtig sei, dass die Arbeitnehmer für Zugeständnisse etwas erhalten, betonte er. Dazu nannte der CDU-Politiker eine vernünftige Auslastung des Fahrzeugwerkes sowie eine zehnjährige Garantie für den Standort.
Die VW-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 68,76 Euro.
/hum/DP/he
ZWICKAU (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.