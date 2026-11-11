VW-Aktie steigt: Volkswagen verzeichnet kräftiges Verkaufsplus trotz schwieriger Marktlage in China

Volkswagen hat trotz harten Konkurrenzkampfs und Nachfrageschwäche in China ein deutliches Verkaufsplus bei sogenannten neuen Energie-Fahrzeugen (NEV) verbucht. Die Marke Volkswagen habe im Oktober mehr als 28.000 NEV und damit rund 347 Prozent mehr verkauft als im Vorjahresmonat, teilte der Konzern in Peking mit und sprach von einem Rekordwert. Unter NEV fallen in China vollelektrische und hybride Wagen.

Der Sprung dürfte auch damit zusammenhängen, dass Volkswagen in diesem Jahr 11 neue NEV-Modelle auf den Markt gebracht hat. Zwei weitere sollen noch folgen. Zum Vergleich: Der Platzhirsch BYD setzte in China im Oktober laut dem chinesischen Pkw-Verband CPCA 250.301 NEVs ab.

Volkswagen setzt sich neues Ziel für 2027

Volkswagen rechnet mit einem weiter starken Absatzwachstum bei NEVs. "2027 wollen wir unter die Top zehn der NEV-Marken in China kommen", sagte der Chef der Volkswagen-Marke in China, Robert Cisek.

China ist für den VW-Konzern immens wichtig. Die Marken des grössten europäischen Autobauers machen hier nicht nur einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes, sondern entwickeln zum Teil nach eigenen Angaben durch Standortvorteile schneller und preiswerter neue Modelle.

Harter Preiswettbewerb und schwache Nachfrage

Volkswagen steht seit Jahren unter Druck, weil chinesische Marken zu Kampfpreisen vor allem Elektroautos auf den Markt bringen und parallel eine Nachfrageschwäche das Geschäft belastet. Der China-Chef des VW-Konzerns, Ralf Brandstätter, sprach zuvor von einem Markt "im freien Fall". Ende Oktober hatte der Konzern mitgeteilt, dass die Verkäufe der VW-Gruppe in China in den ersten neun Monaten dieses Jahres um gut 30 Prozent auf 1,38 Millionen Fahrzeuge gesunken waren.

In der Volksrepublik verkauften die Hersteller laut CPCA-Daten im Oktober gegenüber dem Vorjahr 27,3 Prozent weniger Autos. Viele Konzerne versuchen deshalb durch Exporte ihr Geschäft aufzubessern. Im Oktober stiegen die Auto-Ausfuhren um 68,2 Prozent. Auch Volkswagen hatte angekündigt, zukünftig aus China heraus Märkte etwa im Globalen Süden bedienen zu wollen./jon/DP/mis

Betriebsrat: VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

Europas grösster Autobauer Volkswagen stellt ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion im Stammwerk Wolfsburg ein. Der Konzern werde das "Gamechanger" genannte Fertigungsprojekt in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren, teilte ein VW -Sprecher mit. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens stünden aktuell alle Investitionen auf dem Prüfstand. Damit gehe auch die Entscheidung einher, auf den Bau eines angedachten Grossgusszentrums am Standort zu verzichten.

Unberührt von der Entscheidung ist den Angaben zufolge die Entwicklung der elektrischen Zukunftsplattform SSP, auf der künftige Modelle wie der ID. Roc basieren werden. Diese laufe unvermindert weiter. VW hält laut Sprecher zudem an dem Ziel fest, die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Zuvor hatten "Braunschweiger Zeitung" und "Wolfsburger Nachrichten" berichtet.

Cavallo sieht Bruch der Tarifeinigung

VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Entscheidung scharf. Der Konzernvorstand um Chef Oliver Blume verabschiede sich vom eigenen Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. Das sei ein Offenbarungseid. Man habe es mit einem Vorzeichenwechsel zu tun: "Im Vordergrund steht nur noch kurzfristiges Renditedenken und nicht mehr, wie früher jahrzehntelang, die Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns", wird Cavallo in der Betriebsratszeitung "Mitbestimmen" zitiert.

Cavallo sieht in dem Schritt auch einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von Ende 2024. Nach hartem Ringen hatten Arbeitnehmer und Unternehmen damals auch Investitionen und neue Produkte für die deutschen VW-Standorte vereinbart. Die Einigung sah vor, dass die Produktion in Wolfsburg umgebaut werden soll - und ab Ende des Jahrzehnts für mehrere SSP-Flaggschiffe rund um den vollelektrischen ID. Golf bereitsteht.

Die Grundlage dafür sollten modernste, im "Gamechanger"-Projekt entwickelte Fertigungstechnologien sein - wie der Grossguss von Karosserieteilen. Daran arbeite ein bereichsübergreifendes Projektteam seit Jahren, viele Investitionen seien schon geflossen. So hätte zum Beispiel der Spatenstich für die neue Grossgusshalle laut Betriebsrat in der kommenden Woche erfolgen sollen. Die Arbeitnehmer sehen nun die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: Zwar kämen die neuen Modelle wie ursprünglich geplant. Gefertigt würden diese aber offenbar vorrangig mit den bisherigen Methoden - mit all ihren Nachteilen.

Arbeitnehmer haben viele offene Fragen

Nach der Entscheidung zeichnete sich bereits der nächste Konflikt ab: Um für den E-Umbau im Stammwerk Platz zu machen, soll die Produktion des aktuellen Golfs im kommenden Jahr eigentlich nach Mexiko verlagert werden. Dahinter setzte Cavallo nun ein Fragezeichen: "Solange wir keine Transparenz zu den Details haben, geht der Verbrenner-Golf auch nicht raus aus Wolfsburg".

Diese Transparenz wolle man über den im Aufsichtsrat einfordern. Unklar sind Cavallo zufolge unter anderem die Auswirkungen auf den Personalbedarf und das Produktionsvolumen. "Und nicht zuletzt muss geklärt werden, inwieweit die Funktion des Stammwerkes als Leuchtturm für die konzernweiten Produktionsmethoden der Zukunft leidet", teilte sie mit.

Die VW-Aktie legt auf XETRA zeitweise überschaubare 1,37 Prozent auf 69,42 Euro zu.

PEKING (awp international)