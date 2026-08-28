Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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28.08.2026 12:57:36
VW-Aktie steigt: Versammlung in Kassel - Betriebsrat pocht auf Zusagen
Die Sparpläne bei Volkswagen sorgen für Unruhe im VW-Werk Kassel-Baunatal.
Die im Tarifabschluss 2024 und in den Vereinbarungen für Kassel zugesagten Investitionen, Produkte und Beschäftigungsperspektiven gälten, sagte Büchling. "Verlässlichkeit und Vertragstreue sind keine Verhandlungsmasse."
VW-Chef Oliver Blume will die Kosten deutlich senken und so Europas grössten Autobauer wettbewerbsfähiger machen. Er hatte im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und den Sparkurs deutlich zu verschärfen. Seitdem bangen Belegschaft, Gewerkschaften und Politik um zusätzlich bis zu 50.000 Jobs und die Standorte Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm.
VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall betonte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, die Branche sei im Umbruch wie lange nicht. Wer sich jetzt nicht bewege, werde bald keine Rolle mehr spielen - "ganz gleich, wie gross er einmal war". Schmall ist auch Chef des Konzernteils Group Components, zu dem das VW-Werk in Baunatal gehört. "Von 100 Euro Umsatz bleiben uns heute keine 4 Euro. Das reicht nicht, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern", rechnete Schmall vor. Volkswagen müsse handeln, "solange wir es noch selbst in der Hand haben".
Das Werk im Landkreis Kassel mit etwa 15.000 Beschäftigten ist weltweit das grösste Komponentenwerk im VW-Konzern und produziert unter anderem weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs.
Für das Werk in Nordhessen habe VW "ein klares Zielbild", sagte Schmall. "Wir entwickeln Kassel konsequent vom Herz der Getriebefertigung hin zum konzernweiten Zentrum für den elektrischen Antriebsstrang." Das Umfeld erlaube allerdings keine Ruhepausen. "Der Standort muss die Kostenarbeit weiter beschleunigen, um den E-Antrieb auch für künftige Fahrzeuge wettbewerbsfähig liefern zu können."
Via XETRA notiert die VW-Aktie zeitweise 1,28 Prozent im Plus bei 75,96 Euro.
/ben/als/DP/stw
BAUNATAL (awp international)
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