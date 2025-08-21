Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’239 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’797 -0.3%  DAX 24’289 0.1%  Euro 0.9385 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’343 -0.1%  Bitcoin 91’496 -0.4%  Dollar 0.8079 0.5%  Öl 67.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
VW-Aktie stabil: Volkswagen-Tochter gewinnt Rechtsstreit gegen AfD-nahe Organisation
Bayer-Aktie freundlich: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick
Prosus übertrifft eigene Gewinnerwartungen - Aktie leichter
Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abgewiesen 21.08.2025 16:43:36

VW-Aktie stabil: Volkswagen-Tochter gewinnt Rechtsstreit gegen AfD-nahe Organisation

VW-Aktie stabil: Volkswagen-Tochter gewinnt Rechtsstreit gegen AfD-nahe Organisation

Die AfD-nahe Arbeitnehmerorganisation Zentrum bekommt vorerst keinen Zugang zu einem Werk der VW -Tochter Volkswagen Group Services.

Volkswagen
93.78 CHF 2.94%
Kaufen Verkaufen
Die Klage werde abgewiesen, urteilte das Arbeitsgericht Braunschweig. Die Vorträge und vorgelegten Dokumente der Kläger bezeichnete das Gericht als zu pauschal und nicht ausreichend detailliert.

Der Verein, der sich selbst als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, will erstmals Zugang zum Werk im niedersächsischen Isenbüttel, um eigene Vertrauensleute wählen zu lassen. VW -Tochter Volkswagen verweigert dies mit Verweis auf fehlende Tariffähigkeit.

Richter sieht entscheidende Voraussetzung nicht belegt

Das Gericht bezeichnete es als eine entscheidende Voraussetzung, dass mindestens ein Zentrums-Mitglied auch im Werk arbeite. Dies sei von den Klägern nicht ausreichend belegt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Eine Berufung ist möglich. Eine Reaktion des Vereins auf das Urteil in erster Instanz war zunächst nicht einzuholen.

Volkswagen Group Services sieht die eigene Sichtweise durch das Urteil bestätigt. Unternehmen seien nicht verpflichtet, jeder Organisation Zugang zu gewähren - insbesondere dann nicht, wenn es um Sicherheitsinteressen und den Schutz von Betriebsgeheimnissen gehe.

VW-Tochter: Standards für ein sicheres Arbeitsumfeld wahren

"Wir werden weiterhin sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebung frei von gegenläufigen Einflüssen bleibt und unsere Standards für ein sicheres und vertrauensvolles Arbeitsumfeld gewahrt werden", sagte eine Sprecherin der VW-Tochter.

Die IG Metall warnte unterdessen vor einem Erstarken des Vereins im Volkswagen-Konzern. "Das Zentrum sorgt für Uneinigkeit. Das schwächt die Belegschaften, anstatt sie zu stärken", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise stabil bei 101,2 Euro.

/bch/DP/mis

BRAUNSCHWEIG (awp international)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr abgeworfen
Mercedes-Benz, BMW und VW: IG Metall fordert von Auto-Aktionären Abstriche bei den Dividenden
VW-Aktie steigt: Volkswagen möchte mehr Förderung für private E-Auto-Käufer

Bildquelle: iStock/RapidEye,Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.08.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.25 Volkswagen Neutral UBS AG
28.07.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
28.07.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:19 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
09:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
09:35 SMI bestätigt gute Verfassung
09:14 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’696.05 19.68 UEJS6U
Short 12’989.04 13.27 B1LSOU
Short 13’437.28 8.91 BROSIU
SMI-Kurs: 12’239.61 21.08.2025 16:41:04
Long 11’669.94 18.92 SWFBJU
Long 11’384.79 13.12 BK5S8U
Long 10’946.72 8.97 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com