Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Stellenabbau
|
04.05.2026 17:17:36
VW-Aktie schwächer: Integration der Ost-Werke verzögert sich
Die Mitarbeiter von Volkswagen in Sachsen müssen um die für Jahresende geplante Integration in die Volkswagen AG bangen.
Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren drei Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden firmiert bisher als eigenständiges Unternehmen. Allerdings ist per Tarifvertrag eine Integration in die Muttergesellschaft vereinbart. Es werde nach einer Lösung gesucht, um den Beschäftigten in Sachsen zum 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG anzubieten, hiess es. Betroffen sind rund 10'000 Mitarbeiter. Dazu gebe es intensive Gespräche zwischen Unternehmen und der Arbeitnehmerseite. Am Montag sollte dazu auch der Aufsichtsrat von Volkswagen Sachsen tagen.
VW kämpft mit Überkapazitäten in Deutschland - Personalabbau
Materielle Auswirkungen hätten die Verzögerungen für die VW-Mitarbeiter in Sachsen nicht, hiess es auf Nachfrage. Sie sind den Angaben zufolge ihren Kollegen an den westdeutschen Standorten bereits tariflich gleichgestellt. Das gelte für die Entlohnung ebenso wie für der 35-Stunden-Woche.
Der Autobauer Volkswagen hat mit Überkapazitäten an seinen deutschen Werken zu kämpfen und baut bundesweit 35'000 Stellen bei der Kernmarke ab. Das trifft auch die Standorte in Sachsen. So wurde in der Gläsernen Manufaktur in Dresden die Fahrzeugproduktion eingestellt. In der Zwickauer E-Auto-Fabrik wird nur noch in zwei Schichten produziert und es sollen Modelle an andere Standorte abgegeben werden.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,55 Prozent im Minus auf 84,02 Euro.
/hum/DP/nas
ZWICKAU/WOLFSBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus-- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.