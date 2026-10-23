VW-Aktie schwächer: Gewerkschaft stellt Ultimatum - Arbeitskampf droht

Die Gewerkschaft verlangt, die Kündigung einer Reihe von Tarifverträgen bis Ende Oktober rückgängig zu machen. "Eine Kündigung, die man übermittelt hat, kann man auch zurücknehmen", sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in Hannover. Falls das nicht geschehe, warnte er, rolle "eine gewaltige Maschinerie", die den Arbeitskampf bei Volkswagen vorbereite. "Wir suchen den Konflikt nicht, aber wir sind vorbereitet."

Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Dort sind unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen geregelt. Die VW-Führung will mit Blick auf den aktuellen Kostendruck verschiedene Regelungen anpassen. Konkrete Forderungen hat das Unternehmen bislang aber noch nicht vorgelegt.

Betroffen von den Kündigungen zum 31. Dezember 2026 sind rund 130.000 Beschäftigte der Volkswagen AG in Deutschland. Dazu gehören die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und zentrale Konzernbereiche. Gröger wertet den Schritt als Vertrauensbruch.

Friedenspflicht endet zum Jahreswechsel

Die anstehenden Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall müssen einer Vereinbarung zufolge spätestens Anfang Dezember beginnen. Gröger schlug als ersten Verhandlungstermin den 24. November vor. Geführt werden sollen die Verhandlungen nach Ansicht der Gewerkschaft an den bedrohten Standorten Emden, Hannover und Zwickau. "Tarifverhandlungen gehören nicht in die Wohlfühlzone der 13. Vorstandsetage", sagte Gröger. Sie gehörten dorthin, wo die Zukunft der Standorte auf dem Spiel stehe.

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Dabei muss es den Angaben nach aber nicht bleiben. Durch die Kündigungen sei der Raum für Forderungen eröffnet, sagte Gröger. Es gebe genaue Vorstellungen darüber, was man alles an diesen Tarifverträgen verändern oder verbessern könne. Als Beispiele nannte er eine Verlängerung der Altersteilzeit-Regelungen oder die Frage, wie weit man die Beschäftigungssicherung in die 2030er Jahre hinein fortschreiben könne. Die Gewerkschaft will demnach "zu gegebener Zeit" ein umfassendes Konzept für die Zukunft von Volkswagen vorlegen.

Zweites Treffen in Hannover

Am Freitag treffen sich Vertreter von VW, IG Metall und Betriebsrat in Hannover zu einem weiteren Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmer verlangen Klarheit darüber, ob und wie VW die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Diese sehen sie angesichts der verschärften Sparpläne in Gefahr. Das Management wollte im Gegenzug erklären, warum die damals vereinbarten Einsparungen aus seiner Sicht nicht mehr ausreichen.

Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am 24. November

Volkswagen und IG Metall haben sich auf den Auftakt von Tarifverhandlungen geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, sollen die Verhandlungen am 24. November am Standort Emden beginnen und am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Volkswagen hat Ende September zehn Tarifverträge fristgerecht gekündigt. Die Gewerkschaft fordert die Rücknahme der Kündigungen und lehnt Vorschläge des Wolfsburger Konzerns nach weiteren Instrumenten zum Personalabbau bzw. zur Flexibilisierung ab. Die IG Metall hat Volkswagen bereits am Vormittag vor einer harten Auseinandersetzung gewarnt.

VW und IG Metall hatten sich bereits Ende 2024 auf einen Personalabbau von mehr als 35.000 Stellen an den deutschen Volkswagen-Standorten verständigt. Wie der Konzern weiter mitteilte, ergibt sich aus dem Konzernzielbild 2030 ein Abbau von weiteren 12.000 Stellen für die Volkswagen AG. Das Unternehmen fordert deshalb unter anderem die Eröffnung von förderfähigen Transfergesellschaften als zusätzliches Instrument.

"Seit dem Zukunftstarifvertrag 2024 hat sich die wirtschaftliche Situation drastisch verschlechtert", sagte Personalvorstand Arne Meiswinkel. "Wir müssen über wettbewerbsfähige Arbeitskosten sowie über Themen wie Veränderungsbereitschaft und einen flexibleren Personaleinsatz sprechen."

"Die Belegschaft hat ihre Beschäftigungssicherung teuer bezahlt", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. "Der Vorstand will sie nun durch die Hintertür über eine Transfergesellschaft aushebeln - auf Kosten der Beitragszahler. Das haben wir 2024 abgewendet und wir stellen uns auch jetzt wieder entschieden dagegen."

Im XETRA-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 0,55 Prozent tiefer bei 69,00 Euro.

AWP / Dow Jones Newswires