VW-Aktie rot: Volkswagen will in Südamerika wachsen - Milliardeninvestition

Mit dem Geld sollen Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, wie der Autohersteller jetzt mitteilte. Allein auf dem grössten Markt Brasilien will die Marke in den nächsten vier Jahren um 40 Prozent wachsen. Vornehmlich setzt VW bei seiner Produktoffensive auf Polo und Golf sowie auf Crossover-Modelle und SUVs.

Überdies sollen Elektroautos wie der ID.4 und der ID.Buzz noch 2023 in Brasilien an den Start gehen, auch im Abonnement. VW rechnet damit, dass die Entwicklung der Elektromobilität in dem Land weniger dynamisch verläuft als in Europa, will allerdings schneller wachsen als der Markt. Das Abo-Modell für Neufahrzeuge soll grundsätzlich ausgeweitet werden.

Im konventionellen Geschäft mit Verbrennungsmotoren will VW europäische Aggregate für den südamerikanischen Markt so anpassen, dass sie grundsätzlich neben Ethanol auch mit Benzin sowie beliebigen Mischungen dieser Kraftstoffe betrieben werden können. Brasilien ist führend bei Sprit aus Zuckerrohr.

In Südamerika war Volkswagen 2021 nach vielen Jahren wieder profitabel. 2022 lieferte die Region einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis. Weitere Verbesserungen soll ein Effizienz-Programm liefern.

Die Aktie von VW verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 123,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)