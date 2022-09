VW-Aktie: Neuer VW-Chef Blume will Konzern in "neue Phase" steuern

Im Interview mit der "Braunschweiger Zeitung" (Donnerstagausgabe) bezeichnete er den Wechsel von Herbert Diess zu ihm als einen "Generationswechsel, der irgendwann ohnehin angestanden hätte". Die Eigentümer und Anteilseigner des Unternehmens hätten sich "länger Gedanken über den richtigen Zeitpunkt gemacht".

"Wir steuern den Konzern nun in eine neue Phase. Das war auch der Beweggrund, den Wechsel jetzt zu vollziehen", so Blume. Der neue Volkswagen-Chef, der sein Amt am 1. September offiziell antritt, will bei Volkswagen "den Teamgedanken weiter ausbauen". Volkswagen sei "wie eine Sportmannschaft" und er sehe sich dabei "als Spielertrainer".

"Abgeleitet von unseren grossen Baustellen habe ich einen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet. Das sind die Bälle, die am Ende des Jahres im Tor liegen müssen", so Blume. Dabei gehe es um die finanzielle Robustheit von VW, das Weiterentwickeln der Produkte, Software und Technologien, Regionen wie China und Nordamerika sowie um Nachhaltigkeit und den Kapitalmarkt.

Angesprochen auf eine mögliche Krise im südchinesischen Meer sagte Blume: "Eine gute Risikoanalyse ist sehr wichtig. Wir können uns aber nicht gegen alles versichern." Der beste Schutz, sei eine "finanzielle Robustheit, um gegen Volumenschwankungen aufgestellt zu sein". Porsche, dessen Chef Blume in Doppelfunktion bleibt, sei es "immer gelungen, robust durch alle Krisen zu steuern", weil man "das Geschäftsmodell strategisch sehr vorausschauend aufgestellt habe". Volkswagen wolle "in den USA stark Marktanteile gewinnen", ausserdem käme Südostasien als grosse Wachstumsregion hinzu. Für den Konzern sieht Blume "in Nordamerika noch Handlungsbedarf".

FRANKFURT (Dow Jones)