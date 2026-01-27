Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
27.01.2026 17:15:41
VW-Aktie leichter: Tausende US-Einheiten von Rückruf betroffen
Volkswagen ruft in den USA etwa 44.500 Elektro-SUVs wegen des erhöhten Risikos, dass die Hochspannungsbatterien überhitzen und in Brand geraten, zurück.
Neben der Befürchtung, dass die Hochspannungsbatterien in den betroffenen Fahrzeugen überhitzen könnten, können die Batteriezellmodule in selteneren Fällen falsch ausgerichtete Elektroden enthalten. Auch letzteres kann zu einem Batteriebrand führen.
Insgesamt betrifft der Rückruf 44.551 Fahrzeuge, wobei es sich in den meisten Fällen um Überhitzungsprobleme und nicht um falsch ausgerichtete Elektroden handelt.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent tiefer bei 102,7 Euro.
DJG/DJN/brb/kla
DOW JONES
