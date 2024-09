VW-Aktie leichter: Tarifrunde bei Volkswagen mit Warnung gestartet - "Die Situation ist ernst"

"Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen , vor dem Auftakt der Tarifgespräche in Hannover. "Aufgabe ist es jetzt, tragfähige Lösungen zu finden."

Die eigentlich erst für Ende Oktober geplante Tarifrunde war vorgezogen worden, nachdem VW seinen Sparkurs Anfang des Monats verschärft hatte. "In der ersten Verhandlungsrunde wird es darum gehen, dass wir uns ein gemeinsames Bild über die Ausgangslage verschaffen", so Meiswinkel. Statt nur über das Entgelt soll auch über die von VW gekündigte Beschäftigungssicherung verhandelt werden.

Die IG Metall lehnt betriebsbedingte Kündigungen und Werksschliessungen strikt ab und fordert sieben Prozent mehr Lohn für die 120.000 VW-Beschäftigten an sechs westdeutschen Standorten, die unter den Haustarif fallen.

IG Metall bei VW-Tarifrunde: 'Wir erwarten heute Antworten'

Die IG Metall hat von VW zum Start der Tarifverhandlungen konkrete Aussagen zu den geplanten Jobkürzungen gefordert. "Wir erwarten heute Antworten", sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger vor dem Auftakt der Tarifgespräche in Hannover. "Wir erwarten Schluss mit dem Negativszenario." Denn: "Mit Angst macht man keine Zukunft - mit Angst zerstört man Zukunft!"

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo bekräftigte: "Die Gleichrangigkeit von Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit ist unverhandelbar", sagte sie. "Natürlich haben wir aktuell heftige Probleme aufseiten der Wirtschaftlichkeit. Aber die löst man eben nicht, indem man Werksschliessungen als Drohkulisse auffährt."

Gröger kündigte massiven Widerstand an. "Wir stehen erst am Anfang einer Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, die sich gewaschen hat." Ab 1. Dezember seien auch Warnstreiks möglich. "Wenn es nötig ist, dann stehen an Volkswagen -Standorten Zehntausende vor den Werkstoren und auf den Strassen."

Die Vorzugsaktie von Vokswagen verliert via XETRA zur Wochenmitte zeitweise 0,81 Prozent auf 93,50 Euro.

