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Rückruf 24.03.2026 16:39:00

VW-Aktie in Grün: Rückruf von über 90.000 E-Autos wegen Batterieproblemen

VW-Aktie in Grün: Rückruf von über 90.000 E-Autos wegen Batterieproblemen

Probleme mit Batteriemodulen zwingen Volkswagen zu einem weltweiten Rückruf - Brandrisiko nicht ausgeschlossen.

Volkswagen
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Der Volkswagen-Konzern ruft weltweit mehr als 90.000 E-Autos der Marken VW und Cupra in die Werkstatt. Das geht aus einer Meldung in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervor. Module in der Hochvoltbatterie könnten zu Problemen führen, die vom Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte über eine Reichweitenabnahme bis hin zu Brandgefahr reichen könnten.

Den Angaben zufolge geht es um Batteriemodule, die nicht der Spezifikation entsprechen. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden sind dem KBA nach eigenen Angaben bisher nicht bekannt. Ein VW-Sprecher bestätigte den Rückruf an Anfrage.

Betroffen sind laut KBA bei VW die Modelle ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz, die zwischen 24. Juni 2023 und 23. August 2024 produziert wurden. Bei der Konzernschwester Cupra geht es um das Modell Born aus dem Produktionszeitraum 7. Februar 2022 bis 21. April 2024. Insgesamt umfasst der Rückruf weltweit gut 94'000 Fahrzeuge, davon knapp 75'000 VW und gut 19'000 Cupra. In Deutschland sind es 28'000 Fahrzeuge, davon 22'000 VW und 6'000 Cupra.

Um das Problem zu beheben, müsse in der Werkstatt ein Software-Update durchgeführt und die Hochvoltbatterie geprüft werden, heisst es beim KBA. Sofern erforderlich, würden einzelne Module der Hochvoltbatterie ersetzt.

VW spricht von "sehr seltenen Einzelfällen"

Nur "in sehr seltenen Einzelfällen" bestehe die Möglichkeit einer thermischen Überlastung innerhalb eines Batteriemoduls, betonte ein VW-Sprecher. "Eine solche Überlastung könnte im Extremfall zu einem Brandereignis führen", so der Sprecher weiter. "Um mögliche Risiken auszuschliessen, überprüfen wir vorsorglich alle betroffenen Fahrzeuge."

Die betroffene Kunden würden nun angeschrieben, hiess es. Der Fehler sei von VW selbst "im Rahmen unserer kontinuierlichen Qualitätsüberwachung", so der Sprecher. "Es gab in diesem Zusammenhang keine Personenschäden."

Zeitweise zeigt sich die VW-Aktie 0,79 Prozent höher bei 86,78 Euro.

/fjo/DP/jha

WOLFSBURG (awp international)

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

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