VW-Aktie im Plus: Volkswagen will wohl Anteil von 20% an Batteriehersteller Guoxuan

Der Autobauer Volkswagen kommt bei seinen Plänen im Bereich E-Mobilität in China offensichtlich weiter voran.

Das Unternehmen will laut einem Medienbericht beim chinesischem Batteriehersteller Guoxuan High-tech Co einsteigen, um den Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben. Dazu wolle der Autobauer in den kommenden Wochen einen Anteil von 20 Prozent kaufen und damit zum zweitgrössten Anteilseigner bei Guoxuan werden, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf zwei mit den Plänen vertraute Personen.

Basierend auf der Marktkapitalisierung von Guoxuan von 2,8 Milliarden US-Dollar sei eine Beteiligung in dieser Höhe derzeit rund 560 Millionen Dollar wert. Volkswagen wolle aber den Anteil mit einem Abschlag bei einer Privatplatzierung erwerben, hätten die Insider gesagt.

Bei dem DAX-Konzern war am Morgen zunächst niemand für einen Kommentar zu erreichen. Gegenüber Reuters hatte sich Volkswagen zu den Informationen nicht äussern wollen, von Guoxuan und der chinesischen Finanzmarktaufsicht lag laut der Agentur zunächst keine Stellungnahme vor.

Im August hatte VW gesagt, dass Gespräche mit verschiedenen lokalen Batteriezulieferern für eine Kooperation in der Zukunft geführt würden. Die Evaluation der Batterielieferkapazitäten sei ein laufender Prozess und notwendig für eine hohes Produktionsvolumen im Bereich E-Mobilität. Seinerzeit hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Volkswagen Investitionen in chinesische Zulieferer prüfe und als mögliches Ziel Guoxuan High-Tech genannt.

Der Deal wäre die erste Direktbeteiligung von Volkswagen bei einem Batteriehersteller in China, schreibt Reuters.

Guoxuan ist in der ostchinesischen Stadt Hefei ansässig, wo Volkswagen mit dem heimischen Autobauer JAC Motor in einem Joint Venture Elektrofahrzeuge baut.

Der deutsche Konzern sei schon seit längerem an einem Batterie-Hersteller in China interessiert, um seine Lieferkette im grössten Automarkt der Welt besser zu steuern, zitiert die Agentur einen weiteren Insider.

Volkswagen ist der grösste ausländische Autobauer in China und will bis 2025 jährlich 1,5 Millionen E-Autos in der Volksrepublik verkaufen. Der Konzern will den US-Elektroautobauer Tesla überholen und in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen.

Volkswagen-Papiere notieren im Xetra-Geschäft derzeit 0,99 Prozent höher bei 181,67 Euro.

