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Zahlen und Kritik 30.10.2026 14:05:00

VW-Aktie im Minus: Audi rutscht fast in rote Zahlen - Aufsichtsrat trifft sich am Freitag offenbar

VW-Aktie im Minus: Audi rutscht fast in rote Zahlen - Aufsichtsrat trifft sich am Freitag offenbar

Der Autobauer Audi hat im dritten Quartal nur knapp die roten Zahlen vermieden.

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Nach Steuern verdiente die VW-Tochter nur noch 95 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Das waren 87 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, als der Gewinn noch bei 718 Euro Millionen lag. Damit schlittert der Teilkonzern, zu dem neben der Kernmarke auch Lamborghini, Bentley und Ducati gehören, finanziell immer tiefer in die Krise. Währenddessen steht Konzernchef Gernot Döllner weiter wegen eines Auftritts mit US-Präsident Donald Trump kurz vor den Zwischenwahlen in der Kritik.

Nach neun Monaten hat Audi 1,22 Milliarden Euro Gewinn eingefahren, und 42 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Beides sind starke Rückgänge. Angesichts des ausgesprochen schlechten dritten Quartals senkte Audi nun auch seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte nur noch 55 bis 59 Milliarden Euro betragen, die operative Rendite 3 bis 5 Prozent. Zuletzt waren noch 58 bis 63 Milliarden Erlös bei einer Marge von 5 bis 7 Prozent angepeilt worden. Der Mutterkonzern Volkswagen hatte bereits im September seine Erwartungen an Umsatz und Marge gestutzt, Audi ist ein Teil davon. Immerhin lässt sich auch aus der neuen Prognose aber ableiten, dass das vierte Quartal für Audi wieder besser wird, wie Finanzchef Jürgen Rittersberger sagte.

"Die Geschäftsentwicklung wurde insbesondere durch den Markteinbruch in China - vor allem bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor -, die steigende Wettbewerbsintensität sowie den zunehmenden Exportdruck chinesischer Hersteller auf den europäischen Markt belastet", heisst es von Audi. "Hinzu kommen anhaltende Unsicherheiten infolge der Lage im Nahen Osten und dem damit verbundenen Anstieg der Energiekosten sowie durch US-Zölle."

Das ist die Krise, der sich alle deutschen Hersteller gegenübersehen, doch die Ingolstädter werden besonders hart getroffen - auch weil sie kein eigenes Werk in den USA haben und gerade bei wichtigen Modellen Wechsel laufen. Zum Vergleich: Konkurrent Mercedes hat im abgelaufenen dritten Quartal 1,52 Milliarden Euro Gewinn gemacht. BMW legt erst nächste Woche Zahlen vor.

Rittersberger: Handlungsbedarf duldet keinen Aufschub

"Die Kennzahlen zeigen deutlich: Der Handlungsbedarf bei Audi ist hoch und duldet keinen Aufschub", sagte Rittersberger. "Vor allem im dritten Quartal hat sich das Umfeld noch einmal erheblich verschärft. Unsere Massnahmen wirken, aber aufgrund des enormen Wettbewerbsdrucks müssen wir sie verstärken. Deshalb setzen wir auf konsequente Kostendisziplin, reduzieren Komplexität und erhöhen die Effizienz unserer Strukturen."

Dazu, was das für die deutschen Standorte bedeutet, bleibt Audi aber unkonkret. Mit der im vergangenen Jahr geschlossenen Zukunftsvereinbarung, habe man wichtige Massnahmen auf den Weg gebracht, heisst es. "Darauf aufbauend sollen weitere Massnahmen entwickelt werden, um Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung nachhaltig zu sichern. Die hierfür notwendigen Schritte sollen gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat im Dialog erarbeitet werden." Die Zukunftsvereinbarung beinhaltete unter anderem den Abbau Tausender Jobs in Deutschland.

Aktuell wird um weitere Einsparungen gerungen. Dabei steht sogar das Aus des Werks in Neckarsulm im Raum. Anfang Oktober hat Audi angekündigt, die sogenannte Schlechtwetterklausel zu ziehen. Das ist eine Vereinbarung aus dem Jahr 2019, die festlegt, dass Geschäftsführung und Betriebsrat in Verhandlungen über Sparmassnahmen treten müssen, wenn sich wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen deutlich verschlechtern.

Audi-Aufsichtsrat beraumt ausserplanmässiges Treffen an

Wenige Tage nach dem umstrittenen Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump will sich der Aufsichtsrat des Autobauers ausserplanmässig treffen. Bei der für Freitagnachmittag angesetzten Sondersitzung soll es unter anderem um das geplante Werk in den USA und den Rahmen der Ankündigung gehen, wie mehrere Insider der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuvor hatte die Mediengruppe Bayern berichtet.

Ob bei der Sitzung auch der Stuhl Döllners wackeln könnte, war zunächst völlig unklar. Eine Audi-Sprecherin teilte mit, dass man sich zu internen Gremien nicht äussere. Der Autohersteller legt am Freitag auch seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Angesichts stark rückläufiger Absätze wird erwartet, dass sie eher schlecht ausfallen.

Kritik an Audi-Chef Döllner nach Auftritt mit Trump

Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag überraschend den Bau einer Audi-Fabrik angekündigt. Döllner trat anschliessend auf die Bühne und dankte dem US-Präsidenten für dessen Unterstützung. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an. Der Manager steht seither heftig in der Kritik, unter anderem weil er gegen interne Leitlinien zu Wahlkampfauftritten verstossen hat. Sogar sein Rücktritt wurde bereits gefordert. Döllner hat seinen Auftritt als im Interesse des Unternehmens verteidigt.

Die VW -Tochter will in der Fabrik in Perry im US-Bundesstaat Georgia jährlich 200.000 Sportgeländewagen (SUV) produzieren. Geplant sind Investitionen in Höhe von vier Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro). 4.500 Arbeitsplätze sollen entstehen. Audi nennt 2027 als Baubeginn, der Produktionsstart soll Anfang der 2030er Jahre erfolgen. Es wäre das erste Werk der Ingolstädter in den Vereinigten Staaten. Die finale Freigabe der Pläne durch den Aufsichtsrat der Konzernmutter Volkswagen steht noch aus.

Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen mit einer weiteren Sparmassnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Massnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

Im anspruchsvollen Marktumfeld und mit dem belasteten Ergebnis sei es wichtig, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen und Prioritäten weiter zu schärfen, sagte Powels. Erst gestern hatte VW mitgeteilt, dass das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei rund minus 5,82 Milliarden Euro lag. Begründet wurde dies mit einer milliardenschweren Porsche-Abschreibung, dem schwachen China-Geschäft und Kosten für den Umbau.

Der Betriebsrat in Wolfsburg betonte, dass die Pause nicht bedeute, dass das Projekt gestrichen werde oder sich der Start verzögere. "Zeitverzug lässt sich aufholen", hiess es in einem Intranet-Beitrag, der der dpa vorliegt. Der vorläufige Ausgaben-Stopp sei aber ein weiteres Anzeichen für die angespannte finanzielle Lage des Konzerns.

Via XETRA zeigt sich die VW-Aktie dennoch zeitweise mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 70,10 Euro.

/jwe/DP/jha

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