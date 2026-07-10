VW-Aktie im Fokus: Sparpläne weiter in der Schwebe - Hälfte der Modelle gestrichen

Nach dem Ringen um neue Sparpläne gestern im Aufsichtsrat gibt es bei VW weiter keine Klarheit um künftige Einschnitte. Der Konzernvorstand habe dem Aufsichtsrat ein umfangreiches Massnahmenpaket mit 12 Initiativen und das Zielbild 2030 vorgestellt, teilte der Konzern am späten Abend mit. So solle die Modellpalette schrittweise um bis zu 50 Prozent gestrafft werden und die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken.

Angaben zu einem möglichen Stellenabbau und Werksschliessungen, über die Medien zuvor berichtet hatten, machte er nicht. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der dem VW-Aufsichtsrat angehört, sagte: "Tatsächlich ist die Frage, wann Entscheidungen getroffen werden, noch unklar."

Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigte sich nach der Sitzung erbost. Sie forderte Blume auf, im Laufe des heutigen Freitags der Belegschaft gegenüber Stellung zu beziehen und sich unmissverständlich zu den Gerüchten über die angeblichen Vorstandspläne zu äussern.

Konzern nennt Verkaufszahlen fürs Quartal

Heute veröffentlicht der Konzern nun die Auslieferungszahlen für das vergangene Quartal. Auch BMW berichtet heute über seine Auslieferungen. Die VW-Tochter Porsche meldete bereits gestern einen Rückgang um 16 Prozent bei den Auslieferungen im ersten Halbjahr - auf 122.306 Sport- und Geländewagen. Angaben zu Umsatz und Gewinn bis Juni gibt es bei VW dann in 14 Tagen bei der Halbjahresbilanz.

Konzernchef Oliver Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schliessung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

Schwache Geschäfte in China und USA belasten

In den ersten drei Monaten war die Zahl der Auslieferungen im Konzern auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken gesunken, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Schwache Verkaufszahlen vor allem in China und den USA drückten auf den Absatz.

Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hiess es. Allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas grösster Autobauer dagegen zu.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren waren die Verkaufszahlen des VW-Konzerns gesunken. 2025 rutschte der Absatz mit 8,98 Millionen Auslieferungen unter die Marke von neun Millionen Fahrzeugen.

Volkswagen streicht die Hälfte seiner Modelle - bedeckt zu Einschnitten

Volkswagen will sich mit einem Massnahmenpaket bis 2030 "robuster, effizienter und wettbewerbsfähiger" aufstellen. Wie der Wolfsburger Autokonzern am Donnerstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte, soll die Modellpalette um bis zu 50 Prozent reduziert und "auf die attraktivsten Marktsegmente konzentriert" werden. Die Produktionskapazitäten sollen von derzeit 10 Millionen auf 9 Millionen Fahrzeuge pro Jahr angepasst werden, so will der DAX-Konzern auf die veränderte globale Marktlage und den massiv gewachsenen Wettbewerb reagieren. Zu den konkreten Schritten äusserte sich Volkswagen ebenso wenig, wie zu möglichen Werksschliessungen und einem Stellenabbau , über die mehrere Medien im Vorfeld berichtet hatten. Demnach stehen bis zu 120.000 Jobs und vier deutsche Werke auf der Kippe, vor mehreren Standorten fanden am Donnerstag Mitarbeiter-Kundgebungen statt. Laut Medienberichten hat der Konzernbetriebsrat Blume aufgefordert, sich bis Freitag den Beschäftigten gegenüber konkret zu den Kürzungsplänen zu äussern.

Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat in der Sitzung ein umfangreiches Massnahmenpaket mit zwölf Initiativen sowie das "Zielbild 2030" vorgestellt. Die Umsetzung der ersten Massnahmen habe der Vorstand bereits gestartet, teilte Volkswagen mit.

Des Weiteren sollen konzernweite Synergien gehoben werden, Parallelstrukturen abgebaut und zentrale Technologiefelder harmonisiert werden. Das Beteiligungs- und Investitionsportfolio soll auf "strategischen Beitrag und Rendite fokussiert" werden, der Konzern will sich auf sein "automobiles Kerngeschäft" konzentrieren.

"Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger: durch weniger Komplexität, fokussierte Technologien, eine noch stärkere Ausrichtung von Produkten, Entwicklung und Produktion in den regionalen Märkten, den Abbau von Überkapazitäten, ein gestrafftes Beteiligungsportfolio und deutlich schlankere Strukturen", sagte CEO Oliver Blume. "So schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg - auch in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld."

Arno Antlitz, CFO und COO, sagte, die bisher vereinbarten Kostensenkungen reichten "im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld" nicht aus. "Wir müssen vielmehr unser Geschäftsmodell grundlegend neu ausrichten und strukturelle, nachhaltige Verbesserungen erzielen." Dazu gehöre, eine verbesserte Kostenstruktur der Fahrzeuge, eine deutliche Senkung der Gemeinkosten, Effizienzsteigerung in den Werken, sowie mehr Tempo bei Technologieentwicklung und Entscheidungsfindung. Insgesamt erfordere dies vom Konzern, erheblich weniger komplex zu werden - bei Produktportfolio und Technologieplattformen, Anzahl der Einheiten und Entscheidungsebenen.

"Diese Handlungsbedarfe werden in dem vorgelegten Zukunftsplan adressiert. Dabei kommt es entscheidend auf die rasche und konsequente Umsetzung an", sagte Antlitz.

WOLFSBURG (awp international) / Dow Jones Newswires