VW-Aktie im Fokus: Serienproduktion des ID.Tiguan in Emden startet

Zum Start der Serienproduktion des neuen E-Modells an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) werden unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), VW -Markenchef Thomas Schäfer und Vize-Konzernbetriebsratschef Jürgen Mahnkopf in Ostfriesland erwartet.

Der Tiguan ist nach VW-Angaben aktuell das weltweit meistverkaufte Modell der Marke und des gesamten Konzerns. Die elektrische Variante soll Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ablösen und den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Der Vorverkauf für das Modell hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern bereits begonnen.

Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit grosser Verunsicherung. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Es zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hiess es. Seitdem kämpfen die Beschäftigten für ihren Standort.

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EMDEN (awp international)