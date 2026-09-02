Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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02.09.2026 20:15:00
VW-Aktie im Blick: Konzern ordnet Vertriebsspitze in Nordamerika neu
Laut einer Volkswagen-Mitteilung soll Marco Schubert die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Blume berichten.
Schubert sei derzeit Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Marketing und After Sales.
Martin Sander übernehme die Rolle als neues Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie als Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns. Martin Jahn werde Mitglied des Markenvorstands von Volkswagen mit Verantwortung für Vertrieb, Marketing und After Sales.
Die Volkswagen-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Tradegate-Handel kräftige 3,22 Prozent schwächer bei 73,94 Euro.
DJG/gos
Von Nina Kienle
DOW JONES
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