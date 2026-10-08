Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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08.10.2026 15:55:44
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Volkswagen ruft 22'524 Elektrofahrzeuge zurück.
Der Rückruf betrifft bestimmte ID.4-Modelle des Autobauers, die zwischen Anfang 2023 und dem 1. Februar 2025 produziert wurden. Dies geht aus einem Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration hervor.
In den Hochvoltbatterien dieser Fahrzeuge können bestimmte Ladeprofile in Kombination mit einem Ladezustand von mehr als 80 Prozent einen Brand auslösen. Die eigentliche Ursache sei bislang unklar, hiess es in dem Bericht.
Schätzungsweise etwa 0,1 Prozent der vom Rückruf betroffenen Fahrzeuge weisen diesen Mangel auf.
Die VW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,9 Prozent tiefer bei 67,02 Euro.
Von Kelly Cloonan
DOW JONES
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