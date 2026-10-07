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Beschäftigung ermöglichen 07.10.2026 16:07:00

VW-Aktie höher: Volkswagen-Tochter AUDI will Mitarbeiter an die Rüstung verleihen

VW-Aktie höher: Volkswagen-Tochter AUDI will Mitarbeiter an die Rüstung verleihen

Die Volkswagen-Tochter AUDI will Mitarbeiter an die Rüstungsindustrie verleihen.

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Das freiwillige Projekt ermöglicht Beschäftigten, befristet bei anderen Unternehmen in Bayern tätig zu sein, wie der Autobauer mitteilt. Dabei geht es zunächst um die ganz oder teilweise in der Rüstung tätigen Unternehmen Diehl, Airbus, MBDA und KNDS. Zuvor hatten unter anderem die "Automobilwoche" und der Bayerische Rundfunk berichtet.

Bei der Aktion handelt es sich laut Volkswagen-Tochter AUDI um einen befristeten regionalen Personaleinsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Die Beschäftigten bleiben dabei bei AUDI angestellt. Ziel der Aktion ist einer Sprecherin zufolge: "Beschäftigungsperspektiven für Mitarbeiter zu erweitern, Fachkräftebedarfe in der Region gezielt zu unterstützen und die Transformation der Industrie aktiv mitzugestalten."

Grosses Interesse

Zunächst richtet sich das Angebot an indirekte Tarifmitarbeitende in Ingolstadt. "Zielgruppe sind insbesondere Ingenieure, Qualitätsingenieure, Projektmanager sowie Mitarbeitende der Werkstätten in der technischen Entwicklung und der Qualitätssicherung", heisst es von AUDI. Intern wurde das Projekt bereits kommuniziert. Ende Oktober sollen die Mitarbeitenden die Möglichkeit bekommen, direkt mit den beteiligten Unternehmen zu sprechen. Das Interesse an den geplanten Veranstaltungen sei "ausserordentlich gross".

Laut IG Metall Bayern geht das Projekt auf einen im April 2026 zu diesem Zweck geschlossenen Tarifvertrag zurück. "In manchen Betrieben gibt es aktuell nicht genug Arbeit, in anderen fehlen Fachkräfte für die Menge an Aufträgen", sagt Bezirksleiter Horst Ott. Lägen solche Betriebe nah beieinander, könne ein vorübergehender Wechsel eine gute Möglichkeit sein. "Denn im anderen Betrieb erhalten Beschäftigte das gleiche Entgelt wie zuvor."

Ott betont zudem, dass nur Beschäftigte, die zustimmen, für einen solchen Einsatz infrage kämen. "Bei Ablehnung dürfen ihnen keine Nachteile entstehen."

Die Aktie der AUDI-Mutter Volkswagen notiert via XETRA zeitweise 1,39 Prozent höher bei 69,84 Euro.

/ruc/DP/nas

INGOLSTADT (awp international)

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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