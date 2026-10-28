Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’557 -0.3%  SPI 20’543 -0.3%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’604 0.1%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 6’164 0.0%  Gold 4’052 -0.3%  Bitcoin 67’616 0.9%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 115.3 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
VW-Aktie höher: Autobauer ändert China-Strategie - Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau gestartet
TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu
Deutsche Bank-Aktie zieht an: Milliardengewinn im dritten Quartal - Kapitalanforderungen sinken
Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strategiewechsel 28.10.2026 10:32:00

VW-Aktie höher: Autobauer ändert China-Strategie - Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau gestartet

VW-Aktie höher: Autobauer ändert China-Strategie - Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau gestartet

Angesichts der Schwäche des chinesischen Automarktes und mehr Konkurrenz aus der Volksrepublik im Ausland ändert der Volkswagen-Konzern seine China-Strategie.

Volkswagen
64.52 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen
Statt dem bisherigen Motto "In China, for China" (In China, für China) visieren die Wolfsburger mit "In China, Beyond China" (In China und über China hinaus) nun Märkte ausserhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.

Perspektivisch will Volkswagen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen in China mehr Märkte in Südostasien, dem südlichen Afrika und Südamerika bedienen. Im April hatte der Konzern im Rahmen der Automesse in China etwaige Pläne angedeutet. Bereits jetzt exportiere Volkswagen Autos aus China etwa in den Nahen Osten oder nach Kasachstan und Usbekistan, hiess es.

Warum der Strategiewechsel?

Neben dem hohen Konkurrenz- und Preisdruck chinesischer Marken bereitet nun auch der schwache Automarkt in China Probleme. Jüngste Daten des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA für den Gesamtmarkt zeigen für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Rückgang der Verkaufszahlen um 21,7 Prozent.

Auch für Volkswagen ist das China-Geschäft schwierig: Im dritten Quartal sanken die Verkaufszahlen um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

Mit dem Strategiewechsel will Volkswagen deshalb nicht nur in anderem Märkten der chinesischen Konkurrenz trotzen, sondern auch neue Länder bedienen. "China exportiert Konkurrenzdruck", hiess aus Konzernkreisen. Mit Produkten aus Europa ginge das demnach nur schwer, weshalb VW aus China exportieren wolle.

VW startet Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau

Der Autobauer Volkswagen fährt in Zwickau die serienmässige Demontage von Gebrauchtwagen hoch. Umbau und Genehmigungsverfahren seien in nur neun Monaten abgeschlossen worden - drei Monate früher als geplant, teilt das Unternehmen mit. Für 2027 ist geplant, 4.100 Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken im Zwei-Schicht-Betrieb zu zerlegen. Nach früheren Angaben wird die Zahl schrittweise auf bis zu 15.000 Autos im Jahr 2030 steigen. Auch die Zahl der Jobs in diesem Segment soll von zunächst 100 auf dann bis zu 1.000 wachsen.

Einerseits würden Fahrzeuge neu aufbereitet, so das Unternehmen. Andererseits würden Originalteile von Fahrzeugen gewonnen und über den Handel und Werkstätten vertrieben. Dazu zählen etwa Türen, Kotflügel, Räder, Scheinwerfer, Getriebebauteile und Motoren. Zudem sollen Rohstoffe recycelt werden - etwa Kunststoffe. Denn die EU schreibt vor, dass künftig in neuen Fahrzeugen ein Teil des verwendeten Kunststoffes aus recycelten Material stammen muss.

Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro

Das Unternehmen will bis zu 90 Millionen Euro in das neue Zentrum für Kreislaufwirtschaft am Standort Zwickau investieren. Das Geld fliesst in den Umbau, technische Anlagen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Sachsen fördert das Vorhaben mit bis zu 10,7 Millionen Euro.

Die Zwickauer Autofabrik mit aktuell rund 8.000 Beschäftigen war im Volkswagen-Konzern bereits Vorreiter beim Umstieg auf die Elektromobilität. 2020 ist dort der letzte Verbrenner vom Band gelaufen, seither ist das Werk komplett auf E-Autos der Marken Volkswagen, Audi und Cupra ausgerichtet. Allerdings gehört es neben Emden, Hannover und Neckarsulm zu den vier deutschen Standorten von VW und Audi, in denen die Zukunft der Autoproduktion derzeit ungewiss ist.

Im XETRA-Handel gewinnt die VW-Aktie zeitweise 1,16 Prozent auf 69,62 Euro.

/jon/DP/men

HEFEI (awp international)

Weitere Links:

VW-Tarifstreit: Das ist der Fahrplan für die nächsten Wochen - Aktie legt zu

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:20 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
09:03 Rekordhoch rückt näher
08:28 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Trendlinien im Fokus
07:44 Logo WHS DAX-Gewinne in nur 30 Minuten? Ein Profi-Trader zeigt live, wie es geht!
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.92 S7BCRU
Short 15’494.16 13.98 SNBC4U
Short 16’087.44 8.87 SSBKTU
SMI-Kurs: 14’557.49 28.10.2026 10:16:37
Long 13’987.04 19.59 SWBSHU
Long 13’669.86 13.72 S2BY4U
Long 13’098.67 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.