VW-Aktie höher: Autobauer ändert China-Strategie - Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau gestartet

Statt dem bisherigen Motto "In China, for China" (In China, für China) visieren die Wolfsburger mit "In China, Beyond China" (In China und über China hinaus) nun Märkte ausserhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.

Perspektivisch will Volkswagen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen in China mehr Märkte in Südostasien, dem südlichen Afrika und Südamerika bedienen. Im April hatte der Konzern im Rahmen der Automesse in China etwaige Pläne angedeutet. Bereits jetzt exportiere Volkswagen Autos aus China etwa in den Nahen Osten oder nach Kasachstan und Usbekistan, hiess es.

Warum der Strategiewechsel?

Neben dem hohen Konkurrenz- und Preisdruck chinesischer Marken bereitet nun auch der schwache Automarkt in China Probleme. Jüngste Daten des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA für den Gesamtmarkt zeigen für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Rückgang der Verkaufszahlen um 21,7 Prozent.

Auch für Volkswagen ist das China-Geschäft schwierig: Im dritten Quartal sanken die Verkaufszahlen um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

Mit dem Strategiewechsel will Volkswagen deshalb nicht nur in anderem Märkten der chinesischen Konkurrenz trotzen, sondern auch neue Länder bedienen. "China exportiert Konkurrenzdruck", hiess aus Konzernkreisen. Mit Produkten aus Europa ginge das demnach nur schwer, weshalb VW aus China exportieren wolle.

VW startet Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau

Der Autobauer Volkswagen fährt in Zwickau die serienmässige Demontage von Gebrauchtwagen hoch. Umbau und Genehmigungsverfahren seien in nur neun Monaten abgeschlossen worden - drei Monate früher als geplant, teilt das Unternehmen mit. Für 2027 ist geplant, 4.100 Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken im Zwei-Schicht-Betrieb zu zerlegen. Nach früheren Angaben wird die Zahl schrittweise auf bis zu 15.000 Autos im Jahr 2030 steigen. Auch die Zahl der Jobs in diesem Segment soll von zunächst 100 auf dann bis zu 1.000 wachsen.

Einerseits würden Fahrzeuge neu aufbereitet, so das Unternehmen. Andererseits würden Originalteile von Fahrzeugen gewonnen und über den Handel und Werkstätten vertrieben. Dazu zählen etwa Türen, Kotflügel, Räder, Scheinwerfer, Getriebebauteile und Motoren. Zudem sollen Rohstoffe recycelt werden - etwa Kunststoffe. Denn die EU schreibt vor, dass künftig in neuen Fahrzeugen ein Teil des verwendeten Kunststoffes aus recycelten Material stammen muss.

Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro

Das Unternehmen will bis zu 90 Millionen Euro in das neue Zentrum für Kreislaufwirtschaft am Standort Zwickau investieren. Das Geld fliesst in den Umbau, technische Anlagen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Sachsen fördert das Vorhaben mit bis zu 10,7 Millionen Euro.

Die Zwickauer Autofabrik mit aktuell rund 8.000 Beschäftigen war im Volkswagen-Konzern bereits Vorreiter beim Umstieg auf die Elektromobilität. 2020 ist dort der letzte Verbrenner vom Band gelaufen, seither ist das Werk komplett auf E-Autos der Marken Volkswagen, Audi und Cupra ausgerichtet. Allerdings gehört es neben Emden, Hannover und Neckarsulm zu den vier deutschen Standorten von VW und Audi, in denen die Zukunft der Autoproduktion derzeit ungewiss ist.

Im XETRA-Handel gewinnt die VW-Aktie zeitweise 1,16 Prozent auf 69,62 Euro.

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HEFEI (awp international)