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VW-Aktie gibt nach: Warnstreiks in Bayern gehen weiter - Kritik am Vorstand

VW-Aktie gibt nach: Warnstreiks in Bayern gehen weiter - Kritik am Vorstand

Bei einem nächtlichen Warnstreik in Ingolstadt haben nach Angaben der IG Metall rund 3.000 Audi-Mitarbeiter höhere Löhne gefordert und gegen Einsparungen protestiert.

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Landesbezirksleiter Horst Ott attackierte darüber hinaus Audi-Chef Gernot Döllner für dessen Auftritt bei einem Wahlkampftermin von US-Präsident Donald Trump. "Auf diese Art Audi zu vertreten, ist armselig", sagte Ott nach Angaben eines Sprechers bei der bislang grössten Kundgebung der derzeitigen Warnstreikwelle in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Für heute ruft die IG Metall die Belegschaften in 41 Betrieben zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen auf. Grössere Kundgebungen sind in Augsburg, Passau und Aschaffenburg geplant.

Audi-Werke in Deutschland stehen unter Druck

Audi steht wirtschaftlich unter Druck und will Kosten sparen, Döllner hatte in den USA den Bau eines neuen Werks angekündigt. In Deutschland beruft sich der Vorstand auf die sogenannte "Schlechtwetterklausel", die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sparmassnahmen vorsieht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verschlechtern. Zur Diskussion steht vor allem die mögliche Schliessung des Audi-Werks in Neckarsulm.

"Eine solche Art von Führung habt ihr nicht verdient"

"Dass Audi in den USA produzieren will, halte ich für richtig", sagte Ott - im Gegensatz zu den Konkurrenten BMW und Mercedes hat das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen dort bislang kein eigenes Werk. "Was falsch ist, ist der Zeitpunkt." Das sei instinktlos und respektlos gegenüber den Menschen an den deutschen Standorten. "Eine solche Art von Führung habt Ihr nicht verdient", sagte der Landesbezirksleiter.

Die IG Metall Vertrauenskörperleiterin bei Audi, Karola Rank, forderte eine "belastbare Zukunftsperspektive" für die beiden deutschen Werke in Ingolstadt und Neckarsulm und hielt dem Vorstand die sinkenden Absatzzahlen vor: "Die Führungsetage zieht die Schlechtwetterklausel, weil sie es nicht schaffen, unsere Autos zu vermarkten und zu verkaufen."

Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt

Bei der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber vergangene Woche ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. "Unsere Rechnungen kommen jeden Monat, nicht erst im Sommer 2028", sagte Frank dazu. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

VW-Ladetochter Elli stellt Geschäft neu auf - Jobs in Gefahr

Die VW -Tochter Elli stellt sich neu auf - und zieht sich unter anderem aus dem Geschäft mit Ladehardware für Elektroautos zurück. Dazu zählen unter anderem Wallboxen für zu Hause, aber auch der Bau von Ladeinfrastruktur für Unternehmen. "Wir richten unser Portfolio neu aus, und konzentrieren uns auf digitale und skalierbare Geschäftsmodelle, mit denen wir mehr Kunden in mehr Märkten erreichen und kontinuierliche Umsätze erzielen können", sagte Elli-Chef Giovanni Palazzo der Deutschen Presse-Agentur.

Für Kunden hat der Schritt Palazzo zufolge keine Auswirkungen. Software-Updates, Service und Ersatzteile blieben gesichert. Die Restbestände an Wandladestationen will die Firma noch verkaufen. Elli trennt sich ausserdem von der Produktion spezieller Ladesäulen und gibt auch die Zuständigkeit für Volkswagens Batterie-Grossspeicher, die als Puffer für Wind- und Solarenergie dienen, ab. Die Anlagen sollen künftig von einem anderen Unternehmen des Konzerns betrieben werden.

Elli konzentriert sich auf bestimmte Felder

Fortgeführt werden das Ladenetz mit mehr als einer Million Punkten in Europa, Tank- und Ladelösungen für Fahrzeugflotten sowie das Ökostrom-Angebot Volkswagen Naturstrom. Teil des neu aufgestellten Geschäftsmodells werden zudem Lösungen sein, bei denen E-Autos nicht nur zum Laden angeschlossen, sondern intelligent in das Stromnetz eingebunden werden. So können sie beispielsweise als Stromspeicher dienen.

Verhandlungen über Stellenabbau

Wie viele der rund 400 Elli-Beschäftigten wegen der Neuaufstellung ihren Job verlieren könnten, liess Palazzo offen. Dem Manager zufolge laufen aber bereits Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Palazzo hofft auf eine Einigung in den kommenden Wochen. Den Beschäftigten wurden die Pläne am Dienstag präsentiert.

Die VW-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,74 Prozent auf 69,72 Euro nach.

/cho/DP/zb

MÜNCHEN (awp international)

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