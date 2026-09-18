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Schwache Geschäfte 18.09.2026 17:57:36

VW-Aktie gibt kräftig ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich

VW-Aktie gibt kräftig ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich

Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Porsche Automobil
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Der Autobauer rechnet nun damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. Bisher hatte der Konzern eine Spanne 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr lag die operative Umsatzrendite bei 2,8 Prozent.

Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite, wie VW weiter mitteilte. Seine Erwartungen hatte der Konzern bereits zum Halbjahr gesenkt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro. Die Aktien von Volkswagen sacken nachbörslich via Tradegate zeitweise um 4,41 Prozent auf 77,08 Euro ab, während die von Porsche 2,69 Prozent auf 45,95 Euro fallen.

/jwe/DP/nas

WOLFSBURG (awp international)

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