Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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18.09.2026 17:57:36
VW-Aktie gibt kräftig ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich
Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite, wie VW weiter mitteilte. Seine Erwartungen hatte der Konzern bereits zum Halbjahr gesenkt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro. Die Aktien von Volkswagen sacken nachbörslich via Tradegate zeitweise um 4,41 Prozent auf 77,08 Euro ab, während die von Porsche 2,69 Prozent auf 45,95 Euro fallen.
/jwe/DP/nas
WOLFSBURG (awp international)
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